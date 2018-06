Rajská: Prádlo musí přilnout a ladit

Výběr prádla pod dámské večerní šaty bývá opravdu složitým problémem. Zvláště používají-li se na společenských šatech krajky a průsvitný materiál. Prádlo musí podle ní nejen dokonale přilnout k tělu, ale také ladit s oblečením.

"Dlouho jsem si pohrávala s myšlenkou, že si prádlo udělám. Já totiž zbožňuji lehké a nadýchané prádlo. Pak jsem narazila na slovenskou firmu, jejíž paní ředitelka byla trošku člověk mého ražení, malinko šílenec, a daly jsme dohromady kolekci cukrová vata," uvedla Beata Rajská, která své první prádlo testovala na manželovi.

"Když jsem v tom prádle chodila doma po bytě, tak manžel řekl, že se mu to líbí, ale hned dodal - no a co? Takže nevím, jestli jsem tu kolekci zvládla," zhodnotila s úsměvem svou práci Rajská, která nedávno oslavila 42. narozeniny.

Nechala si nejlepší kousky

Cukrová vata je speciální načančaná látka, vytkávaný tyl s uzlíčky. Prádlo je přitom velmi jemné. Barvu samozřejmě může mít různou, nejen růžovou. Beata Rajská si pro sebe vybrala nejkrásnější kousky a moc ráda je nosí. Cena originálů, které má na sobě, je značně vysoká a pohybuje se řádově v tisících korun.

Až se prádlo začne šít pro butiky, bude se jeho cena pohybovat ve středně vysoké kategorii. Nejdražší budou košilky, které ale bude možné nosit v létě k sukni nebo krátkým kalhotám i jako samostatné body. Podprsenka bude stát kolem 1800 korun, kalhotky, třeba i nepatrná tanga, od osmi set do tisíce korun.