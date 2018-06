Jsem teď sexy dračice, říká Američanka po opravě nepovedených plastik

Američanka postoupila plastiky na odstranění nepovedených zákroků zdarma. Lékař John Martin se nad nešťastnou ženou slitoval a nemusela tak za operace platit. Transsexuálka je s výsledkem spokojená a prohlašuje, že je připravena najít si lásku.

"Léta jsem se styděla s někým chodit. Teď se cítím jistější a s trochou make-upu mohu dosáhnout poněkud exotický vzhled. Nedávno mi jeden chlap řekl, že vypadám jako sexy dračice. Nevěděla jsem, jestli mu mám dát facku, nebo ho políbit," cituje Američanku list Daily Mail.

Narinesinghová už v mládí cítila, že je žena uvězněná v mužském těle. Neměla ale dost peněz, aby si zaplatila licencovaného lékaře, a tak se před lety svěřila do rukou falešné lékařky. Ta jí do obličeje, rtů, ňader, boků a hýždí vpíchla cement a znetvořila ji (více zde). Falešná lékařka nakonec skončila na rok ve vězení.

"Každému, kdo zvažuje, že udělá to, co jsem udělala já, vzkazuji, ať to nedělá. Nedělejte to. Můžete zemřít, nebo byste mohli skončit jako já - znetvoření," dodala Narinesinghová, která po nepovedených operacích trpěla stresem, depresemi a agorafobií, tedy strachem z otevřených prostranství.