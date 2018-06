Rain Man má o 40 let mladší milenku

"Cena fotky se může klidně vyšplhat až na několik desítek tisíc dolarů. Záleží na tom, nakolik bude peprná. Pak může stát i čtvrt milionu. Není divu, že nás kolem Hoffmana čmuchá tolik," řekl jeden z číhajících fotografů.



Odměna, čítající v přepočtu až osm milionů korun, vyrazila dech i samotnému Dustinovi. "Je to nepředstavitelná částka. Nedokážu si dost dobře vysvětlit, jak se v bulváru mohou točit tak obrovské peníze, když v chudinských čtvrtích Ameriky a třeba i v Africe hladoví miliony lidí. Asi jsem naivní, ale je mi to proti mysli," řekl herec, který se nad svojí údajně o čtyřicet let mladší partnerkou jen usmívá.



"Nic jiného mi ani nezbývá. Se svojí manželkou mám čtyři děti a vždycky nám spolu bylo krásně. Říkám otevřeně, že jí budu nadobro věrný. Navíc nepatřím mezi ty, kteří by po šedesátce chytli druhý dech a snažili se dohnat všechno, co zamlada nestihli," dodal Dustin.



Na příští rok má podepsány smlouvy na natáčení hned tří filmů, takže by podle vlastních slov na milenku ani neměl čas.







Kameraman Jack Cardiff přebírá čestného Oscara od Dustina Hoffmana.