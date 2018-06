Rafinovaný bratr, přímí VyVolení

"To je v Big Brotherovi zakázané," pokračuje Hornová. "Nikdo neví, kdo je nepřítel toho druhého. I proto jsou nominace na vyřazení tajné. Big Brother má poměrně ostrá pravidla a důsledně dbá na jejich dodržování. Je to sice pomalejší ve vývinu emocionálních situací, ale zase rafinovanější. Je to taková psychohra," tvrdí.

Velký bratr dbá také přísně na to, aby soutěžící v domě neměli žádný kontakt s okolím. "Nemohou přijímat vzkazy či dárky zvenku, nesmějí opustit dům, jenom v naléhavých případech. Lenu například bolel tři dny zub a musela k zubaři. Ale i návštěva lékaře má pravidla. Jediný kontakt mají s psychologem, který k nim přichází v akutních případech," říká Hornová.

Rozdíl byl i ve výběru soutěžících. Neměli se potkat lidé stejného vzdělání, sociální vrstvy, věku nebo podobné minulosti, aby v domě neměl nikdo přirozeného partnera. Toho tak musí hledat v lidech, u kterých by je to za normálních okolností ani nenapadlo.

"Dochází tam k zajímavým spojením. Introvertní Tereza, hluboce věřící křesťanka se dvěma vysokými školami, pevnými morálními zásadami, se najednou přátelí se Sylvou, která má základní vzdělání a pracuje v erotice, nebo s divokou, šílenou a poměrně vulgární modelkou Lenou," zamýšlí se Hornová.

VyVolení jsou na tom coby mladší projekt lépe, pravidla jsou volnější. Také více podporují emoce - třeba v den Zúčtování si všichni musí říct z očí do očí, koho chtějí vyhodit a proč.

"V tomhle je to velmi přímočará a otevřená hra. Ale dochází i ke skrytým aliancím a domlouvání ve skupinkách. K psychickému pnutí tady dochází úplně stejně jako ve Velkém bratrovi," říká dramaturg projektu VyVolení Radko Janoušek. Soutěžící mohou dokonce vilu opustit, a to buď kvůli plnění úkolu, nebo za odměnu. "Může to působit jako ventil, jako zklidnění hry, ale na druhou stranu nám to může přinést nějakou tenzi. Například v úterý byla venku jen část obyvatel vily, neužívali si to všichni," dodává Janoušek.

* * *

Jak to chodí v domě Velkého bratra



Budíček

V osm ráno, místo budíku zní hit Michala Davida Non stop.



Jídlo

Rozpočet sto korun na osobu a den, který se může navýšit nebo snížit o částku vsazenou za splnění týdenního úkolu. Potraviny nakupují v supermarketu Velkého bratra.

Hudba

Pokud pouštění hudby nesouvisí s plněním úkolu, nezní v domě kromě budíčku žádná hudba.

Denní gáže

Šest set korun za každý den, který hráč v domě Velkého bratra stráví.

Za jakých podmínek je možné dům opustit

Kdokoli může kdykoli dům opustit, cesta zpět však není. Výjimkou je návštěva lékaře.

Komu se mohou svěřovat

Denně komunikují s Velkým bratrem, odbornou pomoc zajišťuje psycholog.

Jaká je výhra

Deset milionů (nezdaněných).

* * *

Jak to chodí ve vile VyVolených

Budíček

Není pevně stanoven, obvykle mezi devátou a půl desátou ranní.

Jídlo

Obyvatelé vily si mohou říci prakticky o cokoli. Zatím jsou skromní, žádné zvláštní přání neměli.

Hudba

Hudbu vybírá dramaturg podle situace, je různorodá, převládá moderní hudba, ale obyvatelé vily už slyšeli i dechovku a charleston.

Denní gáže

Tajná, obě strany jsou smluvně vázány mlčenlivostí.

Za jakých podmínek je možné vilu opustit

Účast ve hře je pro soutěžící vázána smlouvou. Vilu po svém rozhodnutí může opustit kdykoli kdokoli, ale tím pro něj hra končí.

Komu se mohou svěřovat

V případě potřeby zpovědnici Báře nebo psychologovi.

Jaká je výhra

Jedenáct milionů již zdaněných televizí Prima.

VŠE O VYVOLENÝCH ZDE

VŠE O BIG BROTHER ZDE