Rady Lady Gaga na krásnou pleť: spousta orgasmů a špenát

Lady Gaga pro britskou edici magazínu Elle prozradila mimo jiné i svůj recept na krásnou pleť.

Lady Gaga bez make-upu

"Orgasmy, spousta orgasmů. Orgasmy a špenát. Musíte tvrdě dřít a zpotit se," řekla zpěvačka.

Při rozhovoru o lásce a nejlepším milostném románku si však nebyla vůbec jistá. Pořád prý hledá nejúžasnější milostnou aféru.

"Nevím, která byla nejlepší, nejhorší, nebo která byla mezi tím. Já jen vím, že jsem to nikdy nechtěla skončit. Mám moc ráda to pátrání a touhu lásky. Fantazie života je tak nádherná," dodala zpěvačka, která prý chodí s hercem Taylorem Kinneym. Potkali se spolu při natáčení videoklipu k písni You And I.

Taylor Kinney a Lady Gaga ve videoklipu písně You And I Taylor Kinney

Zpěvačka tvrdí, že nikdy zásadně nehovoří o svém milostném životě, ale přesto prozradila, jak by asi měl vypadat její ideální partner.

"Talent a výdrž jsou velmi atraktivní, také když ten chlap dokáže posouvat hranice lásky a přijatelnosti. A já nevím. Nedokážu to říct. Je to v rozmezí od opravdu velkého penisu po titul z Harvardu," řekla pro AccessHollywood.com.