Radost až do rána ve Slunečnici

První pivní liga je ve Slunečnici na velmi slušné úrovni.

Ráno si trochu přispěte a pak zamiřte k česnu pivnice, kde naše exkurze začíná. Úderem desáté klika cvakla, dveře letí... a těžká parta pivařů se hrne do dveří. "Elkovitá" místnost pro zhruba osmdesát lidí je na výzdobu strohá, vše směřuje k soustředění na prvé loky dopoledního piva. Výtečná desítka, Radegast za 11,80 Kč, tu vskutku teče jak z rohu hojnosti. "Tady se chlastá první liga, holenku," říká mi zdatný čtyřicátník, kterému omylem sedám na jeho každodenní místečko. Záhy se setmí - hustou clonu cigaretového kouře i hluku jen stěží přehlušuje slovem i obrazem televize. Nevelká tabule, na které jsou křídou napsané názvy frekventovaných pokrmů, připomíná v tomto prostředí sám pupek burzovního světa. Dršťková polévka neklesne pod 15 Kč, zavináče se vyšplhaly na 23 Kč a gothaj s octem a cibulí se drží standardně na osmnáctikorunové hladině. Dělníci z okolních staveb tu čekají na materiál, montéři nad matesy na další piva a instrukce, dosud nevyléčení alkoholici ukřižovávají nudu... Těsně vedle výčepní stolice nechybí klasické "prkénko" pro ty, kteří "jen tak na stojáka" pijí jen jedno... a pak poslední pivo v chvatu. V poledne přicházejí vysokoškolští studenti z kolejí. Lze tu rozjímat nad ničím celé hodiny, navečer posedět s domorodci, kteří cestou z práce domů "koštnou" jedno pivko, aby se po večeři vrátili spravit si náladu a probrat sestavu rozkolísaných ministerských křesel. První liga open... Padají nejen další fernety, ale za okny i panelový soumrak. Vzhůru povečeřet do sousední restaurace téhož podniku! Ačkoliv pivo Radegast je stejné, stojí o dvě koruny více. Takový je předěl mezi "prvoligovými sportovci" a klientelou zklidněných strávníků, obchodních cestujících i mileneckých dvojic pokročilého věku v přítmí boxů. Zavřené oko televize nahrazují drnčící hity z rádia. V sousedním salonku, tak často využívaném rozličnými společnostmi i spolky, se zvečera scházejí ke svým přeborům šipkaři. Poručte si večeři. Jedenadevadesát nabídek z jídelního lístku vzbouzí pavlovské reflexy, o jejichž vynálezci říká básník Hiršal: "Ano, Pavlov byl učenec, kterej za celej život nepřišel na nic jinýho, než že když psovi dají očuchat buřta, začnou mu kanět sliny z huby." Číšníku v zeleném, sem s biftekem se šunkou a vejcem, opékaným bramborem a zeleninovou oblohou (140 Kč). Servírujte kuřecí havajské soté s kari rýží (95 Kč), podávejte Královskou baštu představující 200 g kachny, 150 g uzeného, 150 g vepřového, to vše se špekovými i houskovými knedlíky a zelím (135 Kč)! Večer se zhoupl do noci. Až do čtyř hodin do rána posedíte v Bowling Baru. U barpultu si sjednáte ostřejší drink, třeba Tequila Sunrise (45 Kč), a ještě než s přáteli usednete k některému z mála stolků, zkusíte vrhnout kuli na jedné ze tří drah, na jejímž konci se šklebí abstraktní malba zvoucí do 21. století. Třeskot padajících figur a obdivný křik poloobnažených žen nočních světů ve vás probudí hřejivý vlastenecký pocit, zejména když se ozve ona věta, která tak krásně mluví o staré, bohatýrské slávě české: "všech devět". V bojové náladě se sklenkou whiskey Night setrvejte až do křiku ranních ptáků.Žádná hvězdička je nejméně, pět nejvíc. Útratu v bodovaných podnicích si hradí autoři sami, majitelé ani personál o hodnocení nevědí.