Radka z mysli nevytěsňuji, říká rozvedená Zlata Adamovská

Autor: Jakub Hladký

Manželství

Radek a Zlata se do sebe zamilovali takříkajíc na první pohled. Čím však herečka svého budoucího manžela okouzlila hned při prvním setkání? "Očima. A bezbranností. Každý se může podívat, o čem mluvím. Hrála v té době v seriálu Sanitka smutnou a oddanou partnerku Jaromíra Hanzlíka," vzpomíná současný ministr vnitra Radek John. A co na Zlatě nejvíc obdivoval? "Tah na branku. Chtěla se o světě dozvědět všechno a co nejrychleji. Ještě pořád to byla dívka z vesnice, která do sebe vstřebávala všechno, co nabízí hlavní město. Hrála v divadle, v televizi, ve filmech, četla knížky, chodila na výstavy, na klubové filmy, do divadel. Byla jako houba, která roste člověku před očima. A vyrostla skvěle. Stačí se podívat dnes." Když se Radka Johna zeptáte, co je na Zlatě nejpřitažlivější, odpoví bez rozmyšlení: "Oči, oči a oči. A pak vnitřní síla. Dávno není ta vesnická dívka. Dnes je osobnost, kterou nic nezlomí."

Milovaný otec

Zlatu čekalo nejhorší a nejbolestivější období v životě. Věděla, že milovanému tátovi už není pomoci. "Ve stadiu jeho nemoci už bylo zbytečné hledat nějakou alternativu. Pro mě jediný alternativní způsob spočíval v možnosti zatajit to před ním a živit ho ve víře, že všechno spěje k lepšímu. To byl zároveň i můj největší herecký výkon v životě. Po celé čtyři měsíce, co jsem s ním podstupovala nejrůznější vyšetření a terapie, jsem na sobě nesměla dát cokoliv znát a snažila se mu udržovat dobrou náladu." Byl to právě Zlatin tatínek, kdo ji vedl celý život k herectví. To on byl jejím největším fanouškem a nejvzácnějším divákem. Už od Zlatina dětství všem hrdě říkal: Zlatuška bude herečka. "Já jsem měla se svým tatínkem velmi hezký vztah. Vlastně jsem mu splnila sen. A pak to byl člověk, u kterého jsem věděla, že ať udělám cokoliv, tak mi to promine. Když pak půl roku umíral, snažila jsem se mu všechno, co pro mě udělal, vrátit. Nikdy nešel do nemocnice sám, odřekla jsem kolikrát práci, protože jsem věděla, že chci být s ním, že mě potřebuje."

Vinohrady, sbohem!

Herečka, která najednou poznala svobodu v soukromém životě, zatoužila i po svobodě na divadle. Na podzim 2010 se proto rozhodla ukončit svoje angažmá v Divadle na Vinohradech: "Vlastně o tom přemýšlím už dlouhou dobu. Stojaté vody angažmá neumožňují hrát spoustu věcí, které by člověk chtěl a naopak ho nutí hrát, co nechce. Rozhodla jsem se tedy, že po dvaceti letech odejdu z divadelního angažmá. Impulzem bylo určitě i to, že když jsem v poslední době nabyla svobodu v osobním životě, chci to samé i v pracovním. Odteď si budu moct určovat svoji profesní dráhu sama, vybírat si, kde a v jakém divadle hrát. V poslední době jsem se dostala do stadia, že mám kvůli ostatním závazkům volné třeba jen tři večery v měsíci. Řekla jsem si, že je na čase trošku zbrzdit a být pánem svého času. Svoboda je poznaná nutnost."