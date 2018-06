Radka vydržela nejdéle, dostane čtvrt milionu

Nakonec úspěšně prošla i dvoutýdenním vyřazovacím sítem a v posledním internetovém hlasování obdržela o polovinu méně záporných bodů než její soupeř Robert Medek z Kroměříže.



Napětí, nervozita i velké dojetí bylo na Radce patrné ještě půl hodiny po vyhlášení výsledků. Třásla se na celém těle, její pohled stále mířil k rodině, která stála za výlohou. "Potřebuju panáka," vyslovila Radka své první přání poté, co vyšla z dobrovolného vězení. Natahovalo se k ní hned několik rukou. Jedni podávali šampus, druzí slivovici. Radka chytila jednu láhev sektu, pořádně s ní zatřásla a prýštící gejzír namířila na své přátele.



Ani její soupeř Robert Medek se netajil tím, že jen co opadnou první emoce, navštíví nedaleký bar. "Auto asi nechám ještě další den na parkovišti a zítra se pro něj vrátím. Teď jdeme slavit," prozradil své plány poražený hráč.



Rozzářená Radka slíbila velkou párty pro ostatní soutěžící, oslavu s rodinou i večírek s kolegy ze zaměstnání, kde jí kvůli soutěži dali dovolenou. Svou výhru zčásti prohýří ještě tento víkend.



Během celé soutěže nebyla nouze o emoce. Nervy pracovaly, objevil se pláč, pomluvy, nadávky, dokonce padlo i pár facek. Za většinou tahanic a nepokojů stály dívky. Pět děvčat proto soutěžící vyřadili už na začátku hry. Jediná Radka obstála, přidala se totiž k chlapům.



"Raději bych byla s třiceti klukama, než s pěti holkama," zhodnotila stručně Radka. Každý ze soutěžících se během čtrnácti dní snažil o "přežití" a uchyloval se k nejrůznějším taktikám. Čtvrt milionu korun je jistě lákavá suma. "Ty peníze za to nestojí. Už nikdy bych do podobné soutěže nešla," shrnuje vítězka..

Účastníci poprvé přišli do místnosti, začátek soutěže provázela spousta vtipů, později ovšem soutěžícím ztuhl úsměv na rtech Všichni soutěžící při společném fotografování. Místnost, v níž budou lidé 14 dní přežívat Dívka sleduje zvenku, co zrovna dělají soutěžící hry Jeden musí z kola ven. Soutěžící zdraví přihlížející diváky, kterých se u výlohy každý den zastavuje několik set. Vítězka soutěže "Jeden musí z kola ven" Radka Slováčková provází úšklebem vyřazení své konkurentky Leony Lukačovičové z boje o čtvrt milionu korun.