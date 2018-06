Mnoha lidem jsme s Tomášem asi leželi v žaludku, říká Radka Třeštíková

Spisovatelka poznala nepřízeň některých lidí po přiznané spolupráci s firmou Mastercard, na kterou kývla s manželem, fotografem Tomášem Třeštíkem. Co se loni v létě stalo?

„Oslovila nás společnost MasterCard. Abychom s Tomášem vycestovali do Evropy a otestovali, jak na různých místech v praxi fungují slevové programy pro držitele této platební karty. Tomáš měl na těch místech fotit, já o našich zážitcích spojených se slevami psát,“ říká Radka Třeštíková v rozhovoru pro čtvrteční Magazín DNES.

Hned první její zmínka o firmě na Facebooku vzbudila negativní vlnu ohlasů. Proč byla reakce tak silně kritická, si zpětně vysvětluje takto: „Jak nám stoupal počet sledovatelů na Facebooku, všude samí Třeštíci, kdekdo měl asi pocit, že si žijeme strašně spokojené a super životy. A teď do toho ještě MasterCard. A to už bylo na ty lidi asi moc. Byli z nás už nejspíš otrávení, možná čekali na záminku, kdy nás budou moct zaříznout. A my jsme jim to takhle přinesli na zlatém podnose.“

Připouští, že situaci úplně nezvládala. „Nereaguj na útoky, nekrm trolla. To se hrozně hezky říká, když je klid. Je ale hrozně těžké udržet se, když to na vás všechno padá. Když do toho zatáhnou vaši rodinu. Navíc se do toho zapojovali i lidi, které osobně znám. Tam už jsem narážela na potřebu si to s nimi vyříkávat. Nepochopila jsem, že se jen přiživili na nějaké legraci, aniž by mi vyloženě chtěli ublížit, vnímala jsem to příliš citlivě,“ přiznává.

Jednou z příčin byla podle ní i závist, ale vypozorovala, že negativně reagovala jen specifická část lidí. „Troufám si říct, že ty úplně obyčejné lidi neštveme. Mám teď na mysli lidi bez ambicí využívat Facebook jako své osobní PR, kteří nás sledují na podobném principu, jako když si čtete v lehčím bulváru. Myslím, že štveme lidi, kteří nás trošku znají, trošku se tváří jako kamarádi a hlavně jsou to lidé, kteří trošku usilují o to, o co usilujeme my – dosáhnout něčeho ve veřejném životě. Tak jako Tomáš leží v žaludku spoustě fotografů, a tak to prostě je, já zase asi ležím v žaludku těm, kteří píšou nebo chtějí psát a vydávat bestsellery,“ říká.