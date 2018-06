Radka: Tom je blízko, ale tak daleko!

"Nejsem ještě tak otrlá, abych byla před tak důležitým zápasem úplně v klidu," přiznala modelka, která kvůli počasí na Nově vstávala ve středu ráno už ve čtyři hodiny.

"Dopoledne si chci chvilku odpočinout, třeba i zdřímnout. Osobně se s Tomášem do zápasu určitě neuvidím. Není to zvykem. Je na hotelu, má přece soustředění. Možná si zavoláme, ale domluveni napevno nijak nejsme. Uvidím, jak to vyjde."

Večer jde Radka fandit přímo na stadion. "Budu fandit s Tomášovými rodiči a bratrem. Po zápase by snad mohla být příležitost se s ním setkat, ale nechci nic předjímat, abych to nezakřikla. Hlavně doufám, že vyhrajou."

O Rosického poraněném kotníku a koleni Radka ví pochopitelně ještě méně, než Tomášův trenér. "Trénuje, tak věřím, že bude hrát."

Chvilku by si na sebe mohli najít ještě zítra dopoledne, protože odpoledne už Tomáš odlétá ke svému klubu do Dortmundu a Radka jde v Praze do práce.

Radka s Tomášem jsou pár už tři roky a kromě počáteční spekulativní aférky o tom, že se Tomáš zapletl se zpěvačkou kapely New Golden Kids, Leonou Gyöngyösiovou, se jim skandály vyhýbají.