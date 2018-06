S Tomášem si přejeme ještě jedno dítě, říká Radka Rosická

Komu jste se rozhodla udělat hezké Vánoce?

Vybrala jsem si dvouapůlletého Patrika a třináctiletého Nikolase, ale chtěla bych ještě nějakou holčičku nebo dvě. Je to moc krásný projekt. Dělat radost dětem. Co víc si člověk může přát. Patrik si přál traktor a Nikolas nějaký pánský parfém, tak doufám, že vyberu dobře.

Změnil se váš pohled na děti bez rodičů poté, co se vám narodil syn?

Já jsem vždycky měla sociální cítění a ráda podporovala nejen děti, ale i zvířata či seniory. Možná to teď cítím trochu intenzivněji, když mám chlapečka.

Kam schováváte dárky, aby je syn nenašel?

U nás se teprve začíná věřit na Ježíška. Syn vnímá, že Ježíšek existuje, protože má teprve čtyři roky. Dárky ještě neschovávám, protože zatím nemám jaké. Nakupuji trošku na poslední chvíli a snažím se to eliminovat. Ale někam je poschovávám, aby je nenašel. Věřím, že letošní rok bude stát opravdu za to.

Už máte dárky alespoň vymyšlené, nebo vůbec netušíte, co budete kupovat?

Vymyšlené je mám, to se přiznám, ale koupené je ještě opravdu nemám. Snažím se vánoční čas věnovat smysluplnějším věcem než tomu, že bych se honila dva měsíce po nákupech. Vyhradím si tak dva, tři dny a nakupuji.

Jaký byl Mikuláš?

Strašení bylo, to k tomu patří. Já si myslím, že když to není hodně, tak není důvod, proč děti neseznámit s tou tradicí čerta a Mikuláše.

Voní u vás kuchyň vlastním cukrovím?

Péct teprve budu. To bych si nemohla nechat ujít. Ještě jsem sice nezačala, mám letos nějaký skluz. Vanilkové rohlíčky už zavoněly, ale bohužel se snědly dřív, než jsem je stačila schovat. Takže musím znova a budu péct několik druhů.

Jste zastáncem klasiky i co se týče štědrovečerní večeře?

My máme místo rybí polévky hrachovou a místo kapra jinou rybu, kterou obalím. Klasický bramborový salát chybět nesmí. Pak se dojídáme cukrovím a ovocem. Na vaření nejsem jinak sama, kousek od nás bydlí rodiče od manžela, tak mi se vším pomůže jeho maminka. Máme krásný vztah a společné přípravy jsou pro mě krásným trávením času s rodinou.

Radka Rosická a šéfkuchař Tomáš Kalina

A jak to máte do budoucna s návratem před kameru či na módní mola?

Modelingu se už nevěnuji, je to spíše výjimka, že mě lidé vidí na přehlídce. Naposledy jsem fotila kolekci večerních šatů pro svou kamarádku Naďu. Moderování mě moc bavilo, ale zatím návrat neplánuji. Spíš si užívám chvíle v kuchyni. Vaření mě neskutečně chytlo a snažím se tomu věnovat na vyšší úrovni a to pod taktovkou šéfkuchaře Tomáše Kaliny.

Už jste vařila i pro cizí lidi nebo jen pro rodinu a přátele?

Mou kuchařskou vášeň především oceňuje manžel, což mě hřeje u srdce a tím více motivuje se něco nového naučit. Na tom testuji jídla nejčastěji, ale díky Tomášovi Kalinovi objevuji taje gastronomie a mohla jsem uvařit i cizím lidem.

A co plány na vlastní kuchařku či restauraci? Nebo třeba další miminko?

Nerada plánuji, to bych si spíš nechala pro sebe a uvidí se. Stejné to je i s dětmi. S manželem Tomášem si přejeme dalšího chlapečka nebo holčičku, ale necháváme to na náhodě.