Rosnička Kocurová: Žiju hlavně v Londýně, abychom se s Tomášem viděli

"Většinu času trávím v Londýně a do Prahy dojíždím vysloveně za prací. A té kromě předpovídání počasí v televizi Nova tolik není, protože na módních přehlídkách vystupuji jen nárazově, když někdo zavolá s nabídkou. Většinou by to nepokrylo ani náklady na letenku," řekla Radka Kocurová v rozhovoru pro Magazín MF DNES.

Televizní rosnička a modelka však prý do Prahy denně nelétá. "Donedávna jsme počasí moderovali čtyři. Vydělte tím měsíc a vychází vám týden služby. A díky dobrým vztahům s kolegy se můžu domluvit, zda chci sloužit první týden v lednu, nebo poslední týden v únoru. Takže v Londýně můžu teoreticky strávit klidně i víc než měsíc v kuse," prozradila tmavovláska, které londýnský styl života přilnul k srdci.

"Umím si představit, že bych tam žila napořád. V Praze jezdím hodně často metrem a tramvají, někdo mě pozná, někdo ne, ale v Londýně nikdo. To je super," libuje si Kocurová.

"Po obchodech se tím, že jsem partnerka Tomáše Rosického, nechlubím a anglické noviny nekupujeme. Takže si jen myslím, že to neví nikdo. Nicméně rozhodně se tam cítím jako neznámá holka a vyhovuje mi to," prozradila Kocurová, která loni na konci pátého měsíce těhotenství potratila dítě (více zde).

Radka Kocurová a Tomáš Rosický při vyhlášení ankety Fotbalista roku.

Kocurová se však v britské metropoli rozhodně sama necítí. Má výbornou polskou kamarádku Annu, která je partnerkou gólmana Lukasze Fabiańského.

"Pocházím z Karviné, taťkova část rodiny žije v Polsku a vyrostla jsem na polské televizi. Aktivně moc polštinu neovládám, ale rozumím, takže se domluvíme. Když ne polsky, tak anglicky," vysvětlila Kocurová.