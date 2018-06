Radka Kocurová jede na Miss Europe

Jak se připravuješ na Miss Europe?

"Hlavně psychicky. Soutěž se koná v Libanonu a to zrovna není jedna ze zemí, kde vládne mír. Počítám s tím, že nám tam nasadí kulomety a … Máma s tátou jsou z toho v šoku a nechtějí mě pustit. Z počátku jsem to také brala hodně tragicky, ale řekla jsem si, že tam pojedu na dovolenou. Hlídat nás tam budou, tak to snad zvládnem."



Během příprav a také finálního večera budeš muset mluvit hlavně anglicky. Věříš si?

"Tady tuším, že bych mohla mít částečně problémy. Nejsem Angličanka a nerozumím úplně všemu. Když mám trému, tak ze sebe nevydám ani slovo, takže angličtinu piluji."



Čím chceš porotu okouzlit?

"Mluvení tam asi bude málo. Myslím si, že Česká republika se letos zaryla lidem do paměti kvůli povodním a summitu NATO, takže by si na to někdo mohl vzpomenout. Já osobně si myslím, že bych mohla zaujmout porotu v hlavních večerních šatech, které pro mě připravila módní návrhářka Jaroslava Sedláčková. Tedy pokud se tak daleko v soutěži dostanu."



Můžeš popsat večerní šaty na finální disciplínu?

"Šaty jsou samozřejmě ušité na míru. Do ručně tkané lososové látky je vtkaná látka stříbrná. Dole jsou kostice, aby se šaty při chůzi nadnášely. Kostice jsou také nahoře na hrudníku, aby mi zdůraznily a opticky zvětšily prsa. Viděla jsem od paní Sedláčkový více návrhů, a tyhle šaty mě okouzlily."



Chybí ti do soutěžní výbavy ještě něco?

"Mám velký problém se sehnáním bílých lodiček. Myslím si, že v nich budu vypadat jako Mickey Mouse, protože podle mého názoru se už nenosí. A také potřebuji sehnat nějaký kroj."