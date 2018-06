Radka: Emil bude v šoku, ale šťastný

Čtěte také: Emil se před Duelem ožení

* Kdo přišel s myšlenkou na svatbu?

"Už dřív mi volali z různých redakcí novin, že dostávají dopisy od diváků, kteří si přejí, abychom se vzali. Celou dobu jsem si z toho dělala legraci. Když mi tento týden zavolali z Primy, byla jsem v šoku, ale ani na chvíli mě nenapadlo říct ne. Tak jsem souhlasila."

* Na přípravu nebylo moc času. Jak jste všechno stihla?

Produkce mi pomohla. Už je všechno zařízené. Šaty budu mít klasické dlouhé, bílé a jednoduché. Jsem z chudého kraje, a tak by se na mě ani nějaká noblesa nehodila. Ani závoj mít nebudu, protože když mi ho zkoušeli, připadala jsem si, jako když mám na hlavě záclony. Snubní prstýnky dostaneme od štábu jako svatební dar. Zítra ráno ještě zbývá vybrat kytici a čeká mě kadeřník. Ale abych řekla pravdu, i když samozřejmě chci být krásná nevěsta, víc než na vzhledu mi záleží na tom, že náš vztah se konečně dočká naplnění. Jsem si jista, že on to bude cítit úplně stejně.

* Nebojíte se, že víc než nadšený, bude zaskočený?

Bude šokovaný, stejně jako jsem byla já, ale vím, že bude svatbu vnímat jako naše společné vítězství, stejně jako já.

* Kdo všechno bude na svatbě?

Jenom my dva, syn David a svědkové - moje sestra Jitka a Emilův bratranec Libor.

* A večer přijde Duel. Počítáte i s tím, že by Vám manžela diváci poslali zpátky do vily?

To by bylo strašný! Emil je bojovník a je ve vile kvůli rodině, ale v mých očích je už teď vítěz. Svatba je prostě v tuto chvíli víc, než peníze, než kdyby se v soutěži dostal až na vrchol.

* Kam byste si přála jet na svatební cestu?

Když pro mě Emil vyskočil to Skotsko, uvědomila jsem si, že mi tím dal něco, co jsem od něj celý život očekávala. Ani ne ten konkrétní zájezd. Spíš jak se kvůli mně překonal. Vnímám to jako velký důkaz jeho lásky a připadá mi logické, že svatební cesta bude do Skotska.