Rádio Impuls pomůže vozíčkáři, který reprezentuje Česko ve florbale

František Synek z Mostu usedl na vozík po těžkém úrazu v sedmnácti letech. S krutou ránou osudu se ale vyrovnal. Pracuje jako servisní technik, je šťastně ženatý a plánuje brzy založit rodinu. I na vozíčku žije velmi aktivně. Je náruživý sportovec a dokonce reprezentuje Českou republiku ve florbalu.

Do projektu Pošli to dál ho přihlásila jeho sestřenice Petra Bednářová, ředitelka Centra pro zdravotně postižené Plzeňského kraje, která ví, že by ho nejvíc potěšil nový speciální sportovní vozík. A právě s tím mu Impuls hodlá pomoci (více o projektu čtěte zde).

František Synek je na vozíčku už patnáct let.

"Na příběhu Františka Synka se nám nejvíce líbilo, že svůj boj nevzdal, nenechal se osudem převálcovat a žije dokonce aktivněji než dřív. Františkův příběh je velkou inspirací pro všechny, kteří se ocitnou v nepřízni osudu. Proto jsme se rozhodli mluvit o něm ve vysílání a pomoci mu," vysvětlil programový ředitel Rádia Impuls Jiří Körber.

Projekt rádia zvedl vlnu solidarity a řada posluchačů už nabízí svou pomoc.

"Ještě než jsme přikročili k nejočekávanější fázi, přihlásila se nám řada lidí, kteří se chtěli spontánně zapojit. To byl pro nás signál, že jdeme správným směrem. Například se nám takto podařilo propojit maminku neslyšících dvojčat a sponzora, který se sám nabídl, že holčičkám zaplatí naslouchátka, na která rodina neměla peníze. Máme z toho velkou radost," prozradila marketingová ředitelka Rádia Impuls Karolina Šimová.