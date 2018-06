Rádi chodíme brzy spát, říká Koukal o vztahu se Šilhánovou

"Mám náročné tréninky a Lucie vstává brzy na ranní vysílání, takže jdeme klidně spát i v půl deváté večer. A musím říct, že nám to tak maximálně vyhovuje. Večeře, k tomu dobré víno a spánek jsou to nejlepší, co znám. Samozřejmě po boku milé osoby," řekl se smíchem Petr Koukal.

V den konání Argentinské party ale příjemný stereotyp rádi porušili. Koukal totiž před časem díky argentinskému steaku vyhrál populární televizní pořad VIP Prostřeno.

"Tohle vítězné jídlo musím občas vařit pro přátele a Lucku, ale je to můj jediný čas strávený v kuchyni, takže si ho maximálně užívám," dodal sportovec.

Argentinou jsou mimochodem načichlí i Ondřej Brzobohatý a Matěj Ruppert, kteří byli kdysi účastníky televizní reality show odehrávající se právě v zemi pouličního tanga.

Stejný tanec si na dlažebních kostkách s fotbalistou Antonínem Panenkou zatančila na večírku i Jitka Zelenová, která ten den slavila třiašedesáté narozeniny. Mezi dárky, které k narozeninám dostala, samozřejmě nechybělo argentinské maso či víno. Sborové Happy Birthday pak zpěvačce zazpívali všichni přítomní hosté.