Nemám manuál na vztahy, řiďte se srdcem, říká Radek Štěpánek

Cítíte, řečeno sportovní terminologií, ještě nějaké rezervy v péči o miminko?

Na to by vám asi nejlíp odpověděla moje manželka. Každou noc s ženou k Stelle vstávám. Baví mě ji neustále pozorovat. Přijde mi legrační, když se probouzí a rozlepuje oči. Mžourá a vypadá, jako by byla opilá. S malým dítětem si neodpočinete ani na chvíli. Ale stačí jeden jeho úsměv a zapomenete na únavu. Máme štěstí, že se Stella vzbudí jen jednou za noc. Jasně, vím, že časem přijdou první zoubky, očkování... Ono nás to rychle vyléčí ze snu, který zatím žijeme (smích).

Už plánujete, že by dcera mohla hrát tenis?

Se ženou jsme byli oba ve světové špičce, tak tam lidi už dceru taky vidí. Říká se, že je mnoho povolaných, ale málo vyvolených. Čas ukáže, jestli bude mezi nimi. Nezáleží jen na genech. Musíte mít cit a zápal, abyste jakékoliv povolání dělala na špičkové úrovni. Rozhodně nemám itinerář, jak budu dceru v určitém věku trénovat. Nebudu přes ni naplňovat své ambice. Pro mě je důležité, abych jí dal lásku a pozornost a podpořil ji v tom, co ji bude bavit. Rodiče mi dali disciplínu a pokoru,a to jí budu odmalička vštěpovat.

Se svojí ženou Nicole Vaidišovou jste se kdysi rozvedl a letos jste se znovu vzali. Máte nějaký recept na to, jak úspěšně vstoupit „dvakrát do stejné řeky“?

Vždy jsem tvrdil, že když se ožením, bude to napořád. Je ale pravda, že jsem nic neříkal o tom, kolikrát to stihnu s jednou ženou. Doma jsme si už ale řekli, že dvakrát a dost (smích). Recept nemám žádný. Kdyby se dal napsal manuál na lidské vztahy, bylo by to na Nobelovu cenu. Mám jen jednu radu: řiďte se vždy srdcem, tak jako já.

Kdo z toho měl v rodině největší radost?

Řeknu to jinak. Pro rodiče je nejdůležitější vidět své dítě šťastné, aby se netrápilo. Sám vidím, co to se mnou dělá, když se dcera najednou rozpláče tak, že by vypadla z dupaček. A to se třeba jen šťouchne do oka. V tu chvíli bych dal nevím co za to, aby byla v pohodě. Snad se na mě žena nebude zlobit, když řeknu, že abychom byli tam, kde jsme teď, naše rozluka musela přijít. Naučili jsme se si sebe víc vážit. Odměnou je, že se probouzíme jako rodina s miminkem. Mrzelo mě, jak lidi náš vztah řešili. Žádný rozchod v dnešní době není jednoduchý a sociální sítě snesou všechno. Nikdy jsem si na nic nehrál, vždy jsem i na sítích byl upřímný. Líbí se mi výrok Ivana Lendla: „Pravda někdy bolí, ale daleko líp se s ní žije.“ Snažím se toho držet, ať už člověk pravdu slyší rád, či nerad.

