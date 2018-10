Po narození dcery už není můj život tak sobecký, říká Radek Štěpánek

„Je to ta nejkrásnější životní změna, která mě kdy potkala. Snažím se užívat si každou minutu, protože si myslím, že to narození přišlo v nejlepší možný moment. Skončil jsem kariéru, teď trávím čas víc doma. Takže můžu být u toho všeho osobně. Jsou to pro mě obrovské emoce a nejkrásnější moment v mém životě,“ rozplýval se tenista.

Roli tatínka si užívá a nemá problém v noci vstávat k plačícímu miminku. „Snažím se každý večer ukládat dceru do postýlky a ženě pomáhat, jak můžu,“ prozradil.

Radek Štěpánek také zavzpomínal na okamžik, kdy mu Nicole řekla, že budou mít miminko. Bylo to v ten samý den, kdy oznámil ukončení kariéry. Domů prý přišel smutný, Nicole ho objala a řekla mu, že se mu pokusí zlepšit náladu. „Pošeptala mi tenkrát, že budeme mít miminko. To nevymyslíte, nenaplánujete, nezrežírujete. Fortuna si pořádně zahrála. Přišel jsem v slzách a pak jsem brečel ještě jednou,“ přiznal.

Tenista prozradil, že si děti vždy přál, ale až doteď na ně nebyla ta správná doba. „Nyní už po třech měsících, co je Stella na světě, můžu říct, že můj život není tak sobecký, co se týče toho, že jsem musel být sobecký k tomu tenisu. Musel jsem dělat všechno doopravdy tak, jak jsem měl, abych mohl být v co nejlepší formě, stoprocentně připravený,“ uvedl.

„Dneska si těžko dokážu představit, že bych přišel z tréninku domů, prostě pustil tašku, dal dceři pusu a šel se zavřít do vedlejšího pokoje, protože bych musel odpočívat. Večer bych musel spát v jiném pokoji, protože, kdybych byl pětkrát za noc vzhůru, tak ten trénink by stál za zlámanou grešli. Byl bych na dvou místech, ale nikde ne pořádně,“ dodal.