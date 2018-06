VIDEO: Štěpánek nechce být otec na skypu, Vojtek vychovává v noci

„Vždycky jsem se držel toho, že nechci být táta na Skypu. Vím, že je to těžké, a chci být u toho, jak moje ratolest vyrůstá,“ uvedl tenista Radek Štěpánek, který momentálně pobývá v Česku kvůli zdravotním komplikacím.

„Je to lepší, ale ještě to není stoprocentní, takže jsem i proto odložil svůj odlet do Ameriky a ještě zůstanu v Praze v rukou pana doktora Koláře,“ dodal s tím, že jeho doma je právě v České republice. Na cestování si ale zvykl a není si jistý, že mu jednou nebude chybět.

„Tenis mě samozřejmě zavedl do spousty končin, vím, že to nebude trvat věčně. Vždycky říkám, že se těším, až budu moct být jednou doma, ale taky vím, že když člověk z toho cestování najednou po pětadvaceti letech vypadne, může mu to začít chybět. Ta úvaha je ale ještě daleko.“

To zpěvák Josef Vojtek (49) s manželkou Jovankou před kamerou přiznali, že výchova jejich dvouletého syna Adama jde na vrub matky a otec nemá právo rozdávat případné tresty za něco, u čeho vlastně ani nebyl.

„Je to čertík. Moje maminka říká, že jsem si udělal klon, prý jsem byl stejný, ale vždycky se na mě těší. Je to štěstíčko. Vzhledem k tomu, že jsem doma jenom večer a v noci, když spí, tak ho nemůžu trestat za něco, co udělal přes den,“ poukazuje Vojtek na to, že výchova Adama je hlavně v režii manželky Jovanky.

„Má dva roky a tři měsíce, je nádherný, je úžasný, je to náš andílek, ale s obrovskýma rohama, ale zaplaťpánbůh za to, jsem šťastná,“ dodala Vojtková, která do společnosti vyrazila na Slavíky po dlouhé době.