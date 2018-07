Štěpánek: Život bez dětí, když je chcete a můžete mít, by byl smutný

Jak jste si užil filmový festival v Karlových Varech?

Já jsem přijel jen na moment. Odehrál jsem golfový turnaj, zúčastnil jsem se domluvených akcí a zase se vracím domů. Takže na užívání nebylo moc času. Loni jsem stihl tři filmy, letos žádný. Tím, že očekáváme narození potomka, tak chci vyřešit jen to nejdůležitější a pak domů.

Těhotenství jste s Nicole Vaidišovou dlouho tajili, pak jste to prozradili na Instagramu. Jak se těšíte?

Už začínám poslední dva dny v sobě pociťovat nervozitu. Myslím si, že se na to připravit nedá a těším se na nového člena rodiny. Oba se těšíme na naši novou rodičovskou roli. Miminko přijde brzy, řekl bych řádově za několik týdnů.

Víc neprozradíte?

Ani pohlaví, ani jméno.

Většinou se říká, že muž prožívá těhotenství jako žena. Tím myslím, že i přibývá na váze. Ale vy jste stále štíhlý.

Tak trošičku jsem přibral po konci kariéry, ale s tím nemám problém, protože se snažím pořád sportovat. Hlavně je to golf, který mě hodně baví. Je třeba pořád se hýbat, jinak bych ze sebe neměl dobrý pocit.

Příchod potomka je pro vás premiéra, co prožíváte?

Jedním slovem je to sci-fi. Ale krásné. Vím, že to asi bude s miminkem náročné, ale život bez dětí, když je chcete a můžete mít, by byl smutný.

Petr Štěpánek

Budete tatínek na plný úvazek, nebo se vrhnete zase na trenérskou roli?

Teď už netrénuji. Práci s Novakem jsem ukončil na konci března a teď se určitě do ničeho nepohrnu. Jak říkám, všechna moje pozornost, čas a energie půjde k rodině, protože to je pro mě to nejvzácnější a nejdůležitější v životě. Až se usadíme, tak pak se samozřejmě rád k tenisu vrátím.

Ono se říká, že když to jednou začne, tak pak těch dětí neustále přibývá. Takže návrat k tenisu může být klidně až po osmi letech.

Je to možné. Vše je hudba budoucnosti. To jen ukáže čas.

Kdysi jste mi říkal, že dětem tenis nutit nebudete, ať si samy vyberou svou cestu. Ale přece jen váš potomek bude mít tenisové geny po obou rodičích.

Myslím, že předpoklady k tomu nějaké bude mít. Samozřejmě budeme se je snažit rozvíjet. Ukážeme mu všechny sporty a vybere si, co chce dělat. Třeba řekne, že chce studovat. Tak bude studovat.

Radek Štěpánek a Nicole Vaidišová se podruhé vzali 25. května 2018.

Když se vrátím k roli trenéra. Nemrzí vás, že skončila tak brzy?

Já si myslím, že to tak mělo být. Věci se v životě dějí vždy z nějakého důvodu a my jsme si to s Novakem vyříkali. Zůstali jsme stále skvělí přátelé a to je nejdůležitější. Jestli ho můj odchod s Andrém od něj nahodil a vlastně trošku to s ním zatřáslo, tak vidím, že teď se mu začíná dařit. Začíná zase hrát lépe a lépe. Z toho mám největší radost.

Bude nějaká rozlučka? Neříkejte, že byste se ještě nechtěl s fanoušky pozdravit.

Na kurt se ještě opravdu hodlám vrátit. Nemyslete si, že chci ukončit kariéru jen s lékařskou zprávou v ruce na tiskové konferenci. To by bylo smutné. Přípravy vrcholí a určitě se fanoušci dozví, kdy mě spatří. I jim totiž patří velké dík za to, že jsem je tu vždycky měl.

Co vaše budoucnost? Máte nějaké plány?

Když vidíte můj životní příběh, tak to o plánování není. Žiji srdcem a budu tak žít vždycky.