Radek John zplodil nemanželskou dceru, je jí už 7 let

"Občané mají právo znát celé mé soukromí. Kromě Barbory a Petra mám i sedmiletou dceru Terezu, o kterou se starám," řekl Aha! John.

Na dotazy redakce iDNES.cz ale neodpověděl, telefony nezvedala ani jeho manželka Zlata Adamovská, s níž známý publicista žije již déle než dvacet let a tudíž je jasné, že dítě zplodil s cizí ženou během jejich společného soužití.

Na stopu Johnovy nemanželské dcery se přitom přišlo náhodou. Deník Aha! totiž sledoval Radka Johna při jeho úterní nehodě, ke které došlo poté, co do něj najel opilý řidič. John si následně zavolal o náhradní vůz, do něhož začal dávat i dětskou sedačku. A to byl důkaz.

Novým vozem John nejprve v centru města vyzvedl neznámou tmavovlásku, pak spolu odjeli do prostorné vily v Praze-Lochkově, do níž společně vstoupili. "Vídáme ho tady často," prozradili Aha! sousedé s tím, že neznámá žena je matka malé Terezky.

Na galavečer Slunečnice dorazil Radek John se Zlatou Adamovskou.

John s Adamovskou naposledy vysvětlovali své manželské poměry loni v únoru, kdy se spekulovalo, že se rozvádějí. V exkluzivním vyjádření pro iDNES.cz to ale popřeli. "Žádost o rozvod nikdo z nás nepodal. Pokud se v budoucnu pro rozvod rozhodneme, tak jen z toho důvodu, abychom i formálně potvrdili svobodu, kterou jsme si dali už před lety, protože svoboda je krásná. Posledním novinovým spekulacím o tom, že jsme se na cestě po Africe usmířili, se musíme už jen smát. Nebylo proč se usmiřovat, když jsme se nepohádali," stálo ve společném vyjádření.- čtěte Adamovská a John popřeli rozvod. Za hyenami jsme nemuseli do Afriky, říkají

Manželé spolu vychovávají dvě vlastní děti, dvaadvacetiletou dceru Báru a patnáctiletého syna Petra.