Jsem hamižný, nosím obleky ještě z Novy, říká Radek John

"Kvůli práci v parlamentu nosím asi osmery šaty a deset košil. Už mě to štve, tak jsme si říkal, že to chce změnu. Domluvil jsem se tady, že mi něco doporučí. V soukromí vlastně nosím jedině džíny," uvedl Radek John, který razantně odmítá pomoc stylistů, byť by jako veřejně známá osoba mohl jeho služeb využívat.

"Během minulého volebního období jsem si nechal ušít dva obleky a ty mi jsou dnes velké. Jsem bohužel natolik hamižný, že se mi nechce jít ke krejčímu pro nové. Teď musím nosit obleky, které jsem míval ještě na Nově," směje se politik, který je tak mezi svými kolegy raritou.

A i když letos John kandiduje do europarlamentu, přiznal se, že by rád zase napsal scénář k filmu. "Mám rozepsaný scénář podle knížky Petra Štrompfa. O policajtovi, se kterým zametli, protože se pustil do něčeho, co se nelíbilo mocným. Pár takových znám, bylo to před rokem 2010 a jejich osudy za film určitě stojí," dodal John, kterého dokonce Vít Olmer přemlouvá k pokračování filmu Bony a klid 3, přestože premiéra druhého dílu, jehož autorem John není, se teprve chystá.

"Nový film jsem už viděl. Premiéra bude v Tesla areně pro 12 tisíc diváků. Už teď se proslýchá, že všichni bývalí veksláci to chtějí vidět, takže tam bude plno," míní John, který se na dvojce nemohl podílet kvůli pracovním povinnostem.