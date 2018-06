Rodinný byznys Radka Johna: s přítelkyní už vybírá plnoštíhlé krásky

Krásky a předseda poroty Miss Full Of Beauty Radek John se poprvé viděli na soustředění ve sportovním areálu Monínec. Jeho cílem bylo podrobit všechny finalistky nepříjemným otázkám a ověřit si, jak na ně zareagují. Kromě toho se rovněž zkoušela rytmická cvičení, cvičení pro stabilitu těla či chůze na vysokých podpatcích.



"S potěšením sleduji, jak stoupá kvalita kandidátek na Miss Full Of Beauty. Po úspěšném loňském ročníku našlo odvahu přihlásit se do soutěže mnohem více dívek, které nemají míry supermodelek, jak je známe z časopisů, ale přesto rozhodně znamenají přínos rozmanitému světu ženské krásy. Dvanáct vybraných finalistek se v něm rozhodně neztratí. Jde o sebevědomé osobnosti, které vědí, že energie a aura, kterou vyzařují, je v reálném světě mnohdy důležitější než ona známá čísla 90 - 60 - 90," uvedl Radek John, který se nebál být poněkud ostřejší.

"Na tomto soustředění jsem se ujal role zlého, řekněme bulvárního novináře, který se dívky pokouší uvádět svými často neomalenými dotazy do rozpaků. I na to se finalistky musí v mediálním světě, do kterého svou účastí v soutěži Miss Full Of Beauty vstupují, připravit. V rozhovorech, které jsem s nimi dělal, obstály zatím téměř bez ztráty květinky. Přeji jim, ať je tomu podobně i v jejich životech," dodal John.

Čestné místo předsedy poroty zaujal po boku partnerky Markéty Zámyslické, s níž je tři roky.

Finalistky soutěže Miss Full Of Beauty 2014

"Radek John je úžasný a láskyplný muž. Finalistky se rozhovorů dost bály, ale nakonec ho všechny zvládly dobře a Radka chválily, že je gentleman a čekaly to mnohem drsnější. Neumím si představit nikoho vhodnějšího pro roli předsedy poroty, stejně tak jako si neumím představit lepšího moderátora pro tuto soutěž, než jakým je Petr Vacek. Osvědčené a funkční nerada měním," shrnula Zámyslická.

Finalistky Miss Full Of Beauty čekají ještě tři soustředění, kde budou trénovat společné choreografie a natáčet medailonky. Finále proběhne 13. září v pražském divadle Hybenia.