Xenofobie už je na obou stranách, říká o rasismu v Česku Gipsy

"Problém je, že lidi nedokážou být objektivní," řekl zpěvák Gipsy v pořadu Limuzína na televizi Óčko. "Ale je to jen o tom, co je vidět, na co se zaměříš. Objektivní nejsou ani Češi, ale už ani cikáni. Mezi cikánama už je stejná xenofobie vůči Čechům jako opačně.," tvrdí Banga.

Problém vidí v tom, že je v zemi málo romských intelektuálů. "Je tu malá intelektuální špička. A pak přijde blb, kterej je vidět. Ti dobří nejsou vidět. Odnášíme to za ostatní a to nás hrozně štve," tvrdí. Výsledkem je odliv těch, kteří nechtějí být spojováni s útočníky a příživníky jen kvůli barvě pleti.

Banga dokonce neodsuzuje protiromské pochody. "V USA vznikaly podobné nálady, ale Afroameričané se spojili a vznikl názorový odboj. Vznikala intelektuální elita, ale to v Česku nevznikne. Je dobré, že se Romové začnou pochodů bát, ale zároveň by Češi neměli všechny házet do jednoho pytle. A taky by pomohl tvrdý zákon. Dokud tu bude takový měkký, slepý zákon, tak to nepůjde," myslí si Gipsy.

Radoslav "Gipsy" Banga před dětmi z ústecké základní školy v Předlicích

Lék na rasismus nemá. "Co já mohu dělat? Jedině jít příkladem. Chovám se slušně, platím daně a jezdím po školách kvůli prevenci," říká Banga.

