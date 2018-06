Radek bude vždycky v mém srdci, říká o hokejistovi Dudovi Gavriely

VIZITKA MARTINA GAVRIELY Martina Gavriely pochází z Vrchlabí, do šestnácti let žila v Česku, kde studovala sportovní školu a závodně se věnovala lyžování. Její život nabral nový směr ve chvíli, kdy se ještě v pubertě rozhodla, že se stane modelkou. Snu podřídila všechno a neváhala opustit rodnou zem a vydat se do světa. Rok žila ve Spojených státech, později destinace střídala. Od osmnácti let fotila akty, pózovala pro časopisy Playboy, Hustler či Penthouse. Eroticky laděné snímky později vyměnila za spolupráci s předními českými fotografy, kterými jsou Jadran Šetlík, Adolf Zika nebo Jakub Ludvík.