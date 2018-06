Propagování nacismu tleskal celý sál, říká Banga, který vypískal Ortela

„Loni bronz, letos stříbro, já se bojím toho příštího roku,“ řekl po převzetí ceny Tomáš Ortel, který byl stříbrný i v kategorii zpěvák. Když jeho kapela přebírala stříbrného slavíka, v hledišti divadla se ozýval pískot (více o Českém slavíkovi zde).

Lídr skupiny Gipsy.cz Radek Banga na svém facebookovém profilu vysvětlil, proč se rozhodl ze Slavíků odejít.

„Ano, je to pravda, při předávání cen Český slavík jsme se s mou manželkou zvedli, začali jsme pískat a nakonec na protest proti Ortelu odešli ze sálu. Jen malá hrstka odvážných se ozvala, můj respekt mají Filip Šmíd, Iva Pazderková, Jan Tuna a také Petr Štolba, který je známější pod pseudonymem ‚Pekař‘,“ napsal hudebník.

Fanouškům vysvětlil, proč mu vadí skupina Ortel a také jim připomenul, čím se proslavila.

„Víte, podle této skupiny by totiž naše zem byla lepší bez všech těch Vietnamců, černochů, Romů, Židů, ale hlavně muslimských uprchlíků. Samozřejmě. Problémem všech lidí, jenž hlásí nenávist, je ale nenávist sama. Tu není možné ničím uspokojit. Takže až bychom to odnesli my, přišli byste na řadu i vy. Intelektuálové, gayové, tlustí, postižení, vozíčkáři, vzdělanci, kavárníci a tak dále a tak dále,“ míní Banga.

„A nakonec by se tito poslové nenávisti pozabíjeli navzájem. Před nějakým časem tu byl někdo, kdo hlásal stejné věci - jmenoval se Heinrich Himmler, říšský vůdce nacistického Německa, vůdce Schutzstaffel (ochranného oddílu Adolfa Hitlera) známějšího pod zkratkou SS.“

Jeden z hlavních symbolů jednotek SS byly umrlčí lebky, které měli na pódiu na košilích i členové kapely Ortel. Jejich lebky se skříženými hnáty mají na čele ještě českého lva.

Kontroverzní Ortel získal v kategorii skupin druhé místo (26. listopadu 2016).

„Jsem zarmoucen faktem, že tomuto zjevnému propagování nacismu nejen přihlížel celý sál, ale většina dokonce tleskala. Proč? Vaši dědové byli možná v odboji, mnozí za to zaplatili životem, i můj děda byl v koncentráku a v něm také zahynuli tři jeho bratři, všichni byli v odboji, stejně jako praděda mé manželky,“ napsal Banga s otázkou, jestli lidé zapomněli na historii.