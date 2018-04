Banga u soudu kritizoval video, na kterém dítě zpívá píseň Ortelu

Soudní pře se týká videa z léta 2016, na kterém Monika Benešová a Karel Vyskočil zpívají s nezletilým synem píseň kapely Ortel. Když během zpěvu dojde na slova „pro Aláhovo slávu, uříznou ti hlavu“, přejede si malý chlapec výmluvně rukou po krku.

Rodiče nahráli video na YouTube, kde si ho všiml Pavel Novotný a nevybíravě se do nich pustil. Kritizoval způsob, jakým dítě vychovávají a použil přitom i výrazy „debilové“ či „kreténi“. Vyskočila s Benešovou se to dotklo tak, že Novotného zažalovali. Chtějí omluvu a odškodnění ve výši sto tisíc korun (podrobněji se sporu věnuje tento článek).

Soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 5 Šárka Malíková Petříčková si na úterní jednání předvolala zpěváka Bangu, kterého jako svědka navrhl Novotný. „Píseň Mešita je jedním z hlavních důvodů, proč jsem proti skupině Ortel veřejně vystoupil. Její text vykresluje muslimy, tedy asi miliardu lidí, jako teroristy. S tím nemůžu souhlasit,“ řekl na úvod své výpovědi Banga.

„Kdyby si to na videu zpívali rodiče, tak bych proti tomu nic neměl. Ať si to zpívají. Je to jejich věc, že mají rádi skupinu Ortel. Ale to, že tam zpívá i malé dítě, podle mě v pořádku není. Říkám to jako člověk, který už osm let chodí po základních školách jako preventista (rizikového chování dětí - pozn. redakce). Osmiletý kluk si nemůže na takto komplikovanou věc udělat názor. Skupina Ortel je extrém, i podle odborníků,“ uvedl v jednací síni zpěvák.

Banga připomněl, že lídr kapely Tomáš Ortel je spojován s ultrapravicí a že byl v minulosti členem neonacistické skupiny Conflict 88. Soudkyně se Bangy zeptala na jeho osobní zkušenost s fanoušky Ortelu. Zpěvák před dvěma lety odešel na protest z předávání Českých slavíků poté, co měla cenu dostat právě tato skupina. Jeho facebookový účet pak zahltilo na deset tisíc nenávistných komentářů, vulgarit a výhrůžek. „Psali třeba ‚škoda, že tvoje rodina nevychcípala v koncentračním táboře‘ a takové věci. Asi polovina z těch lidí měla na svém profilu logo Ortelu, nebo se přímo hlásili jako sympatizanti této skupiny,“ doplnil Banga.



Zpěvák si nemyslí, že by se proti kapele mělo nějak zasahovat. Uznává, že texty jejich písní nejsou v rozporu se zákonem. „Jsme v demokratické zemi, nemůžeme bránit fanouškům, aby to poslouchali. Ale stejně tak nemůže nikdo chtít po mně, abych mlčel,“ řekl svědek. Stejné právo vyjádřit svůj nesouhlas má podle Bangy i Pavel Novotný. „Možná mohl volit jiná slova, ale to by zase nebyl on. On se takhle vyjadřuje. Pokud někoho kritizuje, tak se z devadesáti procent nemýlí,“ je přesvědčen zpěvák.

Právní zástupce Vyskočila a Benešové se Bangy zeptal, jestli by se ho nedotklo, kdyby ho někdo veřejně označil za debila. „Já jsem ze Žižkova, kde se mluví mnohem ostřeji. Debil, kretén - takhle nadává na Facebooku kdekdo. Ponižující mi to nepřijde. Kdybych se měl zabývat každým, kdo mě nazve debilem, tak žaluju každý den někoho,“ odpověděl mu Banga.

To, co ti rodiče udělali, podle něj nebylo správné. „Myslím si, že oni sami to teď musí cítit. Navíc když video na internet umístili, měli počítat s tím, že to vyvolá odezvu. Divím se, že těch reakcí nebylo víc,“ zdůraznil ve své výpovědi.

Novotného se zastal i druhý z předvolaných svědků, novinář Ivan Brezina. Když o videu s tříčlennou zpívající rodinou napsal článek, začal mu bratr Benešové vyhrožovat fyzickým útokem. Brezina to nahlásil a muž byl pak potrestán v přestupkovém řízení. „V rodině, kde se dítě učí podřezávat krk, je něco podivného. Měly by se tím zabývat úřady na ochranu dětí,“ řekl před soudem Brezina.

Soudkyně po výslechu svědků dokazování ukončila. U dalšího jednání, které proběhne 10. května, chce vyslechnout závěrečné řeči a vyhlásit rozsudek.