Řada poslanců se chystá na chalupu

Na chalupu do severních Čech o prázdninách pojede stínový ministr zahraničí Jan Zahradil (ODS), na chalupu k Telči místopředseda Unie svobody Vladimír Mlynář. Chalupu využije i Marek Benda (ODS), který nehodlá jet "nikam do dálav" především kvůli těhotenství své ženy. Benda poté zamíří na týden na Lužnici k vodě, Mlynář ještě pobude s přáteli v jižních Čechách, doufá však, že se mu podaří strávit i několik dní v zahraničí.Zahradil hodlá do konce července zůstat v Praze a dovolenou využít k dokončení některých pracovních úkolů. "Mám ještě nějaké nedodělané věci, musím si uklidit v kanceláři." Ve druhé polovině srpna jej coby předsedu ODS v Praze 6 čeká práce na volební kampani pro doplňovací volby do Senátu, kam za ODS kandiduje herečka Jiřina Jirásková.Plavat a zhubnout chce během dovolené místopředseda komunistů Miloslav Ransdorf. Provést to chce u moře, kde bude s rodinou "úplně inkognito". Jelikož se hodlá zcela odříznout "od civilizace, od práce, nečíst noviny, nečíst literaturu, nečíst nic", nevezme si s sebou ani mobilní telefon.V České republice - v Jeseníkách a v Krušných horách - chce strávit dovolenou předseda lidovců Jan Kasal. Dny volna prožije jednak s manželkou, jednak s dcerami, které ještě nejsou vdané.Do Chorvatska zamíří místopředseda sněmovny Stanislav Gross (ČSSD). I poté chce ještě jednou vyjet "někam na jih", zbytek dovolené však i on stráví v Čechách. Blízké zahraničí, tentokrát Polsko a jeho historické památky, budou cílem letních cest jeho stranického kolegy Radima Turka.Zda se vůbec na dovolenou dostane, zatím neví lidovecký poslanec Miloslav Výborný. "Hrozně rád bych jel s manželkou a celou rodinou, ale to bohužel nepůjde, protože všichni tři synové mají neustále nějaké aktivity," řekl. Přesto doufá, že se nakonec na dovolenou dostane.