"Rád bych se podíval do Berlína do továrny," říká Zdeněk Štych

Zdeněk Štych, člověk, který nechal přeložit vzpomínky svých vrstevníků na válečné časy v berlínských táborech a továrnách, se stále schází s lidmi, jež tehdy v hlavním německém měste potkal. "Rádi bychom se podívali do naší továrny,ale je už prý zrušená," říká.* Jak jste se dostal do Berlína?V pondělí 16. listopadu 1942 jsme na Okresním úřadu v Říčanech u Prahy dostali příkaz, abychom se ve středu 18. 11. večer ve 20 hodin dostavili na Hlavní nádraží v Praze, odkud budeme posláni na práci do Německa. Jak se říká, nastal pláč, nářek a skřípání zubů, protože pro nás bylo Německo vždy něco zlého. Vezmeme-li neznalost jazyka, nepřátelství lidí, nebezpečí náletů a ještě jiné věci, byl to pro nás šok. Ráno 19. listopadu jsme dojeli do Berlína do sběrného tábora, kde bylo soustředěno snad několik tisíc lidí postižených stejně jako my. Bylo to prostě hrozné. Z lágru jsem se dostal 23. 11., a to k firmě Akumulatorenfabrik Dr. T heodor Sonnenschein v Marienfelde.* A cesta zpátky do Čech?Jezdil jsem domů - načerno. Taky jsem se kvůli tomu dostal do pracovního tábora. Definitivně jsem se vrátil na jaře 1945. Šestnáctého dubna jsme dostali dovolenou na neurčito. Prakticky to znamenalo konec v Reichu a každý jel domů. Zažil jsem panický útěk německé armády přes Českou Lípu směrem na Litoměřice a na Prahu. Vtom se ve vesnici (dnes Sosnová) rozneslo, že Rusové jsou již těsně za ustupujícím vojskem, a netrvalo dlouho a na silnici zůstaly jen kolony aut a koňské povozy. Každý vzal jen to, co unesl, a hnal se na západ. Ruské vojsko přišlo do České Lípy snad až druhý den, a co bylo potom, si umíte představit. Na nákladních autech se našlo všechno možné, přes pytle cukru, rýže, mouky a jiných potravin až po nové pneumatiky, látky a jiné věci. To se hodilo každému, a tak byla auta pomalu prázdná, protože si každý vzal, co chtěl. A byly to věci tenkrát velmi potřebné.* A pražskou revoluci jste prožil kde?Ve dvoře Ramš nad vesnicí Sosnová s manželkou německého důstojníka, který někde padl. Její otec, i když sudetský Němec, se hlásil v roce 1930 při sčítání lidu jako Čech, a proto měli protektorátní příslušnost. V polovině května jsem s ní přijel domů a po počátečních rozpacích se nikdo ničemu nedivil. Po čase se ale musela věc legalizovat, a proto jsem začal shánět papíry, aby dostala státní občanství. V té době jsem byl členem KSČ a členem MNV a později předsedou. Při jednom školení v Praze jsem se seznámil s dost vlivnou ženou, která měla spojení na ÚV KSČ a dostal jsem radu, co mám dělat. Po čase má přítelkyně skládala státoobčanskou přísahu, takže vidíte, když se ruka k ruce vine,tak se dílo podaří. Později jsme se stejně rozešli. Ona odjela do Varnsdorfu ke známým a po letech jsem se dozvěděl, že se s těmi známými připojila k nějaké protistátní skupině a dostala dvacet roků vězení. Po patnácti letech byla omilostněna a pak jako válečná vdova odjela do západního Německa.