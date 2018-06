Racionální idealista Vladimír Pistorius

•Odkud jsem

Narodil jsem se 10. ledna 1951 v Ostravě. Pocházím z rodiny intelektuální a idealistické. Vyrůstal jsem v prostředí, kde peníze nehrály velkou roli - nikoli proto, že by jich bylo tolik, nýbrž proto, že rodiče žili intenzivním duchovním životem. •Čím vším jsem byl

Měl jsem tři profese. Vzděláním jsem teoretický fyzik, kosmolog a astrofyzik, ale bohužel mi nebylo dáno se touto specializací živit. Léta jsem si tedy vydělával jako programátor. Od roku 1990 jsem profesionálním nakladatelem, když předtím jsem byl nakladatel-amatér vydávající samizdaty. Dnes nerozlišuji mezi pracovním dnem a víkendem; jsem tedy nakladatelem na víc než na plný úvazek. •Co se mi v životě asi nejvíc povedlo

Co se profesní stránky týče, tak to, jak v roce 1999 vypadalo nakladatelství Mladá fronta. •Můj nejbližší velký úkol

Už třináct let nežiji nějakými jednotlivými velkými konkrétními úkoly. To, co jako nakladatel dělám, považuji za úkol jako celek baví mě to a pohlcuje a nerozlišuji nějaké hranice a mezníky.

Když vydávám knížky, připadám si jak toreador stojící před býkem. On se na vás řítí, vy uhnete a cítíte se jako král. Ale ještě než si to stačíte uvědomit, už na vás býk útočí z druhé strany. Nakladatel je až do konce svých profesních dnů odsouzen, aby se bránil napíchnutí - tedy krachu firmy, v níž pracuje.