Nevzala jsem si Jamese Bonda, říká o manželovi Rachel Weiszová

„Nejsem provdaná za Jamese Bonda. Toho je těžké přimět ke sňatku. Daniel je velmi dobrý herec a velmi talentovaný. Ale jinak vedeme úplně normální život,“ prohlásila Rachel Weiszová v pořadu Lorraine.

S manželem si své soukromí snaží chránit a podařilo se jim také utajit svatbu v roce 2011. Obřadu v New Yorku se zúčastnili pouze čtyři hosté - údajně dva přátelé a dvě děti novomanželů z předchozích vztahů. Rachel Weiszová má s režisérem Darrenem Aronofskym syna Henryho (11) a Daniel Craig s exmanželkou Fionou Loudonovou dceru Ellu (25).

Podle Weiszové se s manželem shodnou na tom, že Hollywood a život v něm je jen iluze. Pevné rodinné zázemí jim pomáhá zůstat stát nohama pevně na zemi.

„Lidé se vždy ptají, jestli se domů vrátím jako má postava. Ale když máte dítě, musíte prostě vypnout a vypustit, co se stalo v ten den, a být tam s ním. Budete pak lepší ve všem. Je to úžasná práce. Vyprávíme příběhy a předstíráme, že jsme jiné osoby. Pak jsou ty všechny věci kolem. I to je samo o sobě fantazie. Hezké oblečení a červený koberec. Chcete-li zůstat normální, musíte vědět, že je to přetvářka,“ dodala.