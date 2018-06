Rabín, kněz a krásná Clintonová. Svět se dočkal svatby roku

"Nemohli jsme si přát dokonalejší den k oslavě začátku jejich společného života a jsme tak šťastni, že můžeme Marka uvítat v naší rodině. Jménem novomanželů chceme zvláště poděkovat lidem z Rhinebecku za to, jak nás uvítali, a všem za jejich přání všeho dobrého v tento mimořádný den," uvádí se v prohlášení Clintonových.

Pár si své ano řekl kolem druhé hodiny ráno našeho času, kdy přesně to bylo, se ale zatím neví. Obřad vedl společně rabín s křesťanským knězem. Chelsea Clintonová je totiž křesťanka a hlásí se k metodistické církvi, Marc je žid. Aby sňatek byl podle židovských zvyků, řekli si snoubenci své ano až po západu slunce, protože v sobotu mají židé šábes.

Mezi nejznámějšími hosty svatby roku patří Madeleine Albrightová, někdejší ministryně zahraničí v Clintonově vládě, herci Ted Danson a Mary Steenburgenová a módní návrhářka Vera Wangová.

Nechyběl ani miliardář Steve Bing. Ten půjčil Billu Clintonovi svůj letoun, s nímž loni v srpnu cestoval do Severní Koreje, aby odtamtud přivezl do vlasti dvě americké novinářky, které komunistický režim čtyři měsíce věznil. Pozváni byli také moderátorka Oprah Winfreyová, režisér Steven Spielberg a také bývalý britský premiér John Major.

Na svatbu dorazilo přes 400 hostů. Jejich přesný počet není znám. Co se naopak ví jistě je, že mezi nimi nebyl současný prezident Barack Obama. Ten už ve čtvrtek uvedl, že nedostal pozvánku a že to chápe. "Mít jednoho prezidenta na svatbě je už takhle dost náročné," řekl.

Bill a Hillary Clintonovi s mladými novomanžely.

Americké svatby vynikají pompézností. Připravují se dlouho dopředu a na přípravách se podílejí nejen novomanželé, ale také rodiče a známí. Když se Hillary Clintonové nedávno ptali, co je obtížnější, zda vést rozhovory o míru na Blízkém východě, anebo připravovat svatbu dcery, odpověděla, že to co do obtížnosti vyjde asi tak nastejno.

Pssst!

Dodavatelé pokrmů, květin, ozdob a dalších svatebních náležitostí se podle amerického tisku museli písemně zavázat, že žádnou podrobnost nevyzradí. Majitelé pozemků sousedících s místem oslav zase prý dostali láhev kvalitního pití jako dar za mlčenlivost.

Ostře sledovaný Rhinebeck - místo konání obřadu

Osmitisícové městečko střežily stovky policistů a soukromých detektivů. Příjezdovými komunikacemi v okolí Rhinebecku se nedalo projet až do časného nedělního rána, obloha nad Rhinebeckem byla dokonce na víc než deset hodin zcela uzavřena pro letový provoz.