Tarantino se oženil, vzal si o dvacet let mladší izraelskou zpěvačku

Nevěsta měla jednoduché bílé korzetové šaty a závoj s korunkou. Na svatební hostinu a party se převlékla. Ženich zvolil černý oblek.

Tarantino krátce před svatbou dokončil film Once Upon a Time in Hollywood, v němž hraje řada hvězd jako Brad Pitt, Leonardo DiCaprio a Margot Robbie. Snímek má naplánovanou premiéru na příští rok.

Tarantino nebyl nikdy ženatý. Tvrdil, že na to nemá čas. „Když natáčím film, nedělám nic jiného. Všechno se točí kolem filmu. Nemám manželku. Ani děti. Nic mi nemůže překážet,“ prohlásil v roce 2009.

Režisér a zpěvačka, která je dcerou izraelské zpěvačky a hudebnice Tzviky Pickové, se seznámili před osmi lety. Tarantino tenkrát v Izraeli propagoval svůj nový film Hanebný pancharti. Chodit spolu začali až v roce 2016 a loni v červnu se zasnoubili.