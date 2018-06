Quebecké úřady zaplatily prsní implantáty patnáctileté dívce

Podle kanadského tisku voperování implantátů přišlo rodiče 15leté Kanaďanky na 5000 kanadských dolarů (asi 140.000 korun). Lékařská komise zákrok povolila poté, co manželé přinesli potvrzení od psychiatra, že dívka v zájmu svého duševního zdraví prsa zvětšit potřebuje.

Záležitost s prsními implantáty získala v Kanadě širokou pozornost poté, co z Británie přišly informace, že jedna z tamních 15letých dívek si přeje zvětšit prsa ke svým šestnáctým narozeninám.

Pelletier přiznal, že jde o první případ výjimky ze zákona, který vstoupil v platnost v roce 1974. Ten povoluje podobné operace u dívek mladších 18 let pouze v případě, že jde o lékařský, ne kosmetický problém. Například v případě zjištění rakovinu prsu, atd.

"Zmíněný zákon vznikal v době, kdy si ještě nikdo neuměl představit, že by tak mladé dívky mohly mít zájem na zvětšení prsů," řekl na obranu komise Pelletier. Dodal, že lékaři nyní připravují nový návrh tohoto zákona, který má více odrážet nynější realitu.

Kanadská Asociace plastických chirurgů označila případ za zneklidňující precedent. "Otevřelo to dveře dalším podobným případům," řekl mluvčí asociace René Crepeau. "Obvykle neprovádíme podobné operace na tak mladých dívkách. Musíme čekat na to, co provede příroda. Prsa se mohou rozvíjet v pozdějším věku," dodal.

Podle něj doporučení od psychiatra v tomto případě nemá valnou cenu. "Nikdo není úplně spokojen se svým vlastním tělem," upozornil.

Mezinárodní pozornost si získal případ 15leté Britky, jíž hodlá matka zaplatit k srpnovým šestnáctým narozeninám prsní implantáty. Kay Franklinová, které je 40 a sama má dva prsní implantáty, říká, že si nepřeje, aby její dcera Jenna, měla nějaké problémy s tím, jak vypadá. Za operaci je připravena zaplatit 3250 liber (asi 170.000 korun).