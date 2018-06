I po dvou dětech se dá vrátit k tancování, říká choreografka Qaša

Vy jste známá tanečnice a choreografka, dá se tím dobře uživit?

Dá, pokud děláte nejen choreografii, ale i tančíte a vyučujete lekce tance. A samozřejmě máte již v oboru „jméno“. A než si to jméno uděláte, tak to chce čas a s tím je spojená práce, dřina, víra a šťastná hvězda.

V poslední době se rozmohly různé talentové a taneční soutěže. Je to dobře?

Určitě je to příležitost vlastně pro každého vyzkoušet si, jestli v něm „něco“ je. Jenže jak už jsem zmínila, bez pokory a usilovné práce to stejně nejde. Na dosažení výsledků talent nestačí.

V jedné takové soutěži bude i vaše sestra DJ Lucca. Přišla si k vám pro radu?

Samozřejmě. Už jsme spolu i trénovaly. Jestli jí můžu s něčím pomoct, tak teď je určitě jedna ze správných chvil.

Ona má spíše hudební a sportovní nadání. Bylo těžké ji naučit tančit?

Vždy je to těžké, když se k tanci dostane někdo, kdo nikdy předtím netančil. Vypadá to lehce a jednoduše, ale je to náročný obor, který vyžaduje disciplínu. Jestli se Lucie probojuje do finále, to úplně nezáleží na ní, ale i na lidech, co posílají hlasy. Nicméně šanci určitě má. Já budu fandit!

Šla byste vy do hudební soutěže?

Ne, mám soudnost...

Po kom jste obě nadané?

Nevím. Nějaké geny tam asi od předků budou, ale jinak jsme z inženýrských, lékařských a učitelských rodin. Ale je to spíš o tom, že jsme šly obě svou vlastní cestou.

Máte dva syny. Jak je možné se po porodu vrátit opět do pracovního procesu tanečnice?

Úplně normálně, tak jako do jiného procesu. Jen se musíte se dvěma dětmi hodně ohánět. Poslední dobou vnímám jako celky ne dny, ale týdny oddělené víkendem.

Leona Qaša Kvasnicová

Jsou synové po vás?

Jsou mix nás dvou, mě a muže. Ale jestli myslíte taneční vlohy, tak v tom případě se jablko skutečně neodkutálelo daleko od stromu.

Loni jste nafotila nahé fotografie ve velmi neobvyklých pozicích. Co vás k tomu vedlo?

To byly obvyklé polohy z jógy. Jako tanečnice mám vztah k tělu asi trochu odlišný než obvykle. Fotografie jsem fotila jen tak pro sebe. Přátelé mi pak řekli, že je škoda, aby fotky zůstaly jen v soukromém archívu.

Je něco, do čeho byste nikdy nešla?

Do toho, co by ubližovalo někomu jinému. Jinak zábrany nemám!

Na čem nyní pracujete?

Odehraje se premiéra Dětí ráje. A pak mám další tři nabídky na choreografii muzikálu. Dále chystám reprízu vlastního tanečního představení 5 elements a Tančírna se skupinou IF. Aktivit mám hodně!

Co bylo nejtěžší při nácvicích choreografie v Dětech ráje?

Sjednotit různou úroveň a stylovost tanečníků. Naopak jejich energie a nadšení mi všechno vracely zpět. Vznikla tady velmi dobrá parta lidí. Také práce s režisérem Radkem Balášem je pro mě vždy výzvou a ty já mám moc ráda.

Kdo vás mile překvapil pohybovým talentem a naopak?

Z herců je velmi šikovná představitelka mladé Evy Aneta Vrzalová, talentovaný je také Franta Pytloun.

Jak mimo tanec o sebe pečujete?

Pečuji o sebe tancem. Tanec mi udržuje tělo v kondici a duši šťastnou. Celkem pravidelně chodím na masáže a cvičím pilates a jógu. Hlavně si ale každý den užívám a jsem vděčná za to, co mám.

Podívejte se na jednu z lekcí Letní školy tance s Qašou 2015: