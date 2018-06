Pyšný otec Petr Bende: Tohle je náš Matyas

"Zlatíčka už jsou doma a je to přenádherné, tak si užíváme společných chvil," řekl zpěvák, který se stal otcem minulý týden. "Do konce května jsem si dal pauzu, abych mohl být se Zuzkou a Matyasem. Do práce se pustím později."

Zpěvák rovněž přiznal, že právě narození syna je pro něj neskutečnou inspirací. A nápady chce zhmotnit hned, jak to půjde. "Brzy se zavřeme do studia, kde budeme připravovat novou desku. Ze všech těch událostí hrozně čerpám a doufám, že to fanoušci ocení," doufá Bende.

Zpěvákovi se život výrazně změnil loni v červenci, kdy si vzal svou dlouholetou přítelkyni Zuzanu.

Romantický obřad proběhl na molu rybníka nedaleko Velehradu na Moravě, ke kterému mají oba silné pouto - před necelými třemi lety tu Bende hrál a právě tady poznal také svou budoucí ženu. - čtěte Zpěvák Bende se oženil, přítelkyni Zuzanu si vzal na molu