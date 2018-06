Původní majitel usiluje o papežův rodný dům

"Jediná věc, kterou chceme, je kus papíru potvrzující právní nárok. Nebudeme to měnit z muzea. Zůstane to tak, jak to je," ujištil Schanzer a vysvětlil: "Ron chce právní nárok, protože je to jediné spojení k jeho kořenům, právě odtud pochází jeho rodina, a nebýt války, byl by stále tam."

Pozornost na někdejší obyvatele domu se soustředila již v červnu při návštěvě papeže ve Wadowicích, kdy Jan Pavel II. v emotivním projevu na místním náměstí připomněl židovskou rodinu, se kterou vyrůstal až do doby, kdy se její osud tragicky završil v nacistických koncentračních táborech.

Papež v projevu jmenovitě připomněl Ronova otce Chaima Balamutha, a potom použil formulaci, jež naznačovala, že jej považuje za mrtvého: "Vím, že mnoho z wadowických Židů prošlo obtížnými časy a že byli vyhlazeni podle Hitlerových plánů."

Zatímco dědeček Jechiel se svou ženou a třemi dcerami v koncentračním táboře zahynul, Chaimovi se podařilo uprchnout na území Sovětského svazu, odkud se po druhé světové válce dostal do Izraele. Jeho syn Ron se pak přestěhoval z Izraele do USA.

Ron navštívil Polsko poprvé letos v srpnu, aby zjistil, jak získat zpět budovu, kterou si od města pronajala římskokatolická církev a spravují ji jeptišky. Podle Schanzera již byl najat polský právník, který celou záležitost přezkoumává. Údajně již byly nalezeny dokumenty, které prokazují Ronův vcelku jasný majetkový nárok.

Mluvčí městského zastupitelstva ve Wadowicích vyjádřil obavy o budoucnost muzea. "Doufáme, že pan Balamuth dodrží své slovo a nezmění stav tohoto místa," prohlásil Stanislaw Kotarba a dodal: "Myslím, že nejlepším řešením by bylo, kdyby pan Balamuth zaručil práva městu, aby to zůstalo místem otevřeným pro veřejnost a zachovalo si to svůj charakter."