Půvabná Brožová na milionáře kašle, žije pro dceru Kačenku

"Je toho na mne v poslední době opravdu dost, nic nestíhám a málo spím. Hodně času zaberou zkoušky muzikálu Baron Prášil, do toho hraju ve třech činoherních představeních v Divadle Bez zábradlí a v Divadle Palace a ve dvou titulech v karlínském divadle," vypočítává herečka pracovní povinnosti.

Do toho ji momentálně trápí zdravotní stav jednoho z jejích psů, rhodéského ridgebacka Enjiho. "Má něco s ušima, vypadá to na zánět a musí brát antibiotika. Bojím se o něj, je to náš miláček. Loni jsme si k němu pořídili trpasličího jezevčíka, Kačka chtěla malého pejska na mazlení.

Největší péči samozřejmě věnuje osmileté dceři a je vděčná, že si ji může dělit s paní na hlídání. Sama by to ve vražedném tempu, jenž momentálně nasadila, sotva zvládla. "Snažím se být s Kačkou co nejvíc a vozit ji sama do kroužků a z kroužků, ale někdy to opravdu nejde stihnout. Zvlášť když nebydlíme v Praze a musíme dojíždět. I proto třeba moc nechodím na žádné večerní akce, nebo neposedím s kolegy z divadla v divadelním klubu. Může se zdát, že se separuju, ale tak to není, šetřím si jen energii. Z Prahy to mám domů půl hodinku, když ovšem není provoz, většinou to zabere víc času. Bydlení na venkově bych ale neměnila, ve městě se dusím. K životu potřebuju přírodu a ticho, zkrátka svůj azyl, do kterého se vracím a jsem v něm šťastná. Úplně spokojená bych byla, kdyby se už také přestalo pořád psát o nějakých milionářích, to by mi ušetřilo rozhodně hodně energie," říká Brožová.

Že je osmiletá dcera Kateřina na prvním místě, dokázala herečka i na autorské módní přehlídce Natali Ruden nazvané Diamond, která se konala v prostorách Jízdárny Pražského hradu. Splnila totiž její přání pustila ji poprvé v životě na molo. Módní návrhářka Natali Ruden si ji totiž vybrala coby jednu z dětských hvězd večera.

"Natali je kamarádka a když Kačenka nic nenamítala, naopak si přála si roli modelky vyzkoušet, nebránila jsem jí. Chtěla jsem jí naopak udělat radost. Neustále ji ale napomínám, aby se nehrbila a chodila rovně, což je samozřejmě téměř marné. Víte, co mi na to jednou odpověděla? Že jí to chození rovně připadá jako nafoukanost," uzavírá se smíchem herečka .