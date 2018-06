Putin je Rus, ovšem straní se vodky

"Vladimir Vladimirovič Putin je nanejvýš skeptický, řekl bych dokonce kritický vůči užívání jakýchkoliv léků a pro doktora je těžké přesvědčit ho, aby do sebe vpravil i tu nejobyčejnější směsici léků na nastuzení nebo vysokou teplotu," konstatoval Mironov. "Je stoupencem, mohu-li to tak říci, přírodní léčby." Putinův celkový image - ať již lyžuje v Rakousku, letí stíhačkou do Čečenska nebo předvádí tisku své umění v judu - je v ostrém kontrastu s image letitého a stále zchátralejšího Jelcina.



Putin si podle Mironova zaslouží uznání za to, v jakém zdravotním stavu se udržuje. "Vladimir Vladimirovič má vlastní sestavu gymnastických cviků, jíž se striktně drží. Zvedá činky, plave, hodně chodí. Bez programu, který ho udržuje fit, by nebyl schopen vydržet tlak, jemuž je vystaven." Na rozdíl od Jelcina nepotřebuje 48letý Putin panáka vodky, který by mu ulevil na konci těžkého dne, říká Mironov. "Vodka - v žádném případě," zdůrazňuje.



"Ale je tu 'banja' (parní lázeň), čaj s medem, určitý druh masáže. Stručně řečeno, naprosto tradiční věci." Za svou vysokou popularitu mezi prostými Rusy Putin nepochybně do jisté míry vděčí kontrastu mezi ním samým a churavějícím Jelcinem. Po Moskvě občas kolují fámy, že Jelcin je na umření. Naposledy se začaly šířit poté, co strávil letos v zimě 70. narozeniny v nemocnici. Podle Mironova byl zdravotní stav stříbrovlasého patriarchy skutečně dosti špatný, po překonání virové infekce a zápalu plic se však zlepšil.