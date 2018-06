Pusinka Marie Doležalová: Napoprvé a hned lesba!

Přesně o půlnoci filmové „pusinky“ zakrojily do obrovského dortu ve tvaru rtů, který si svou velikostí zasloužil zápis do Guinessovy knihy rekordů.

Pro film, který je z části biografií scenáristky Petry Ušilové, vybírala režisérka Karin Babinská tři hlavní představitelky asi ze sedmi set hereček. Pro roli svůdnice Karolíny si už před třemi lety vytipovala Sandru Novákovou, kterou můžeme nyní vidět i v seriálu Ordinace v Růžové zahradě.

Našla jsem samu sebe

Film provázely od počátku různé peripetie a trvalo pět let, než padla první klapka. Sandra si proto stihla ještě vyzkoušet, jaké je to protloukat se v Anglii jako levná pracovní síla. „Přestal zvonit telefon s hereckými nabídkami, tak jsem se sbalila a odjela pryč. Napřed jsem uklízela, pak jsem dělala au-pair, ale obojí byl příšerný zážitek,“ nevzpomíná Sandra ráda na svůj únik z reality.

„Byla jsem celý půlrok pořád sama a nejen, že jsem se nenaučila anglicky, ale zapomněla jsem i česky.“ Přesto tuto zkušenost nezatracuje - naučila se stát na vlastních nohách a být zodpovědná. „Našla jsem tam samu sebe a s tím cílem jsem vlastně odjížděla. Vrátila jsem se jako úplně jiný člověk,“ svěřila Sandra iDNES.cz.

Napoprvé hned lesba

Svou první filmovou roli ve snímků získala studentka čtvrtého ročníku herecké konzervatoře Marie Doležalová a hned se jako Iška musela několikrát svléknout a dokonce s Lenkou Vlasákovou sehrát lesbický sex. „Karin nám řekla, že nechce točit film, který by něco předstíral a že to máme prostě „napálit“. Hrozně mi pomohla právě Lenka, která je zkušená herečka a protože jsme se skamarádily, nedělalo mi to až takový problém – byl to herecký úkol, jako každý jiný,“ říká.

Sex je součást života

Obnažené se vlastně ve filmu objeví všechny holky a Petra Nesvačilová se jako Vendula musí poprat i s dalšími dost nepříjemnými intimními zážitky. Takové scény nebyly pro herečky zrovna příjemné. Režisérka je ale svým citlivým přístupem dokázala celkem snadno přesvědčit. „Myslím, že když si holky přečetly scénář a popovídaly jsme si o tom, pochopily, že to není samoúčelná nahota. Sex je součástí života mladých lidí a jestli chci ukazovat věci otevřeně a pravdivě, tak musím odhalit i ty nejintimnější stránky,“ vysvětlila iDNES.cz Karin Babinská.