Pusa na zámečky

V zemích na západ od Aše jsou teenagerovské zuby opatřeny zámečky velice často. K nám se tato metoda dostala ve větší míře teprve před pár lety, i když v Americe byla vyvíjena už od přelomu 19. a 20. století. Používané materiály - slitiny zlata a platiny - však byly velmi drahé. Dnes mají lékaři k dispozici nový materiál: nikltitanovou slitinu, objevenou v rámci kosmického výzkumu.

Proč, kdy a jak

Vad, které fixní aparát dokáže přesvědčivě vyřešit, je celá řada. Vaše zuby mohou být v ústech příliš natěsnané, takže některé rostou křivě. Potom je třeba pár zubů vytrhnout. Určité vady mohou být patrné na profilu tváře, jiné při mluvení a úsměvu. Možná máte zkušenost se snímatelnými rovnátky z doby okolo svých osmi let. Pokud se jim nepodařilo ukázat vašim zubům, kde je jejich pravé místo, zámečkům se to podaří zcela jistě. Bývají obvykle nalepeny na horních i dolních zubech až po pětku. Stoličky jsou opatřeny kroužky. V první fázi léčby jim musí udělat místo separační gumičky, se kterými můžete prožít i trochu nepříjemné chvíle. Lepidlo i cement držící zámečky a kroužky obsahují vysokou dávku fluoru, jenž se postupně uvolňuje po celou dobu léčby. Snižuje totiž riziko vzniku kazů. K výbavě aparátu patří ještě drátěná část, která nutí zuby chovat se tak, jak jim určí lékař.

"Je typické, že léčbě se rozhodně nebrání sebevědomí a zajímaví lidé, zvyklí řešit své problémy aktivně," konstatuje zubní lékařka Miroslava Švábová. "Dívky si dokonce dokázaly vytvořit vlastní novou módu. K zámečkům jsou totiž pružné drátky připevněny gumičkami a z nich lze skládat efektní barevné kombinace. Barevné však mohou být i samotné zámečky, to už záleží na vkusu pacienta."

Čistěte jako o život

"Lituju, že jsem se o zámečcích nedozvěděla dřív," říká zdravotní sestra Vladěna Dvořáková z Nových Mitrovic v západních Čechách. "Léčbu mi zubař doporučil až v mých třiadvaceti letech, ale rozhodně nebylo pozdě. Zpočátku jsem si připadala hrozně nápadná a každému jsem vysvětlovala, proč je nosím. Zvykla jsem si a ten rok a půl strašně rychle uběhl. Výsledek je perfektní."

Nepostradatelnou rekvizitou se pro ni od těch časů stal zubní kartáček. Zámečky si totiž žádají speciální kartáček, který se liší od těch běžných žlábky. Nezbytně ho musí doplňovat i mezizubní kartáčky, připomínající miniaturní štětky na čištění lahví. Velmi užitečná pro čištění mezizubních prostor je i dentální nit.

Připravte se na to, že v případě hygieny bude váš lékař zcela neústupný. Lajdáctví může být dokonce důvodem pro přerušení léčby. Čistit důkladně zuby si budete muset po každém jídle, protože mikroorganismy, které v ústech vznikají, vážně ohrožují konečný efekt. Způsobují odvápnění skloviny a po odstranění zámečků můžete objevit na zubech nápadné bílé skvrny.

Něco na zub se zámečkem

"V prvních dnech se mi osvědčila kašovitá strava," vzpomíná Vladěna. "Není to nic strašného - hustší polévky, jogurty, pudinky, z ovoce hlavně banány. Potom už jsem s výjimkou zvlášť tvrdých pochoutek jedla normálně."

Topinky, oříšky nebo žvýkačky budou po dobu, kdy budete mít v ústech zámečky, hudbou budoucnosti. Pokud vás některá ze součástí aparátku bude dřít do tváře, použijte speciální vosk, který překryje ostrou hranu. Podmínkou úspěchu budou i pravidelné kontroly, při kterých lékař přizpůsobí aparát tak, aby na zuby působil co nejúčinněji.

"Ti, kterým lékař doporučí fixní aparát, však musí počítat s delší čekací dobou," zdůrazňuje doktorka Švábová. "Zámečky se totiž staly součástí životního stylu teenagerů a způsobem, jímž prezentují vlastní osobnost."

Rady do života se zámečky

- zuby si čistěte pečlivě po každém jídle, tedy i o přestávkách po svačině

- nezapomínejte brát s sebou zubní kartáček ani na výlety nebo na rande, bude-li jeho součástí malé občerstvení

- k fixnímu aparátu se chovejte šetrně; pokud se nějaká součást uvolní, poraďte se s lékařem

- odřekněte si jídla, která by mohla zámečky poškodit

- do vašich osmnácti let se na úhradě fixního aparátu podílí zdravotní pojišťovna; využijte toho