Půltunový muž: Nechci umřít, chci žít!

K televiznímu vystoupení Uribe svolil z naprosté beznaděje. Do dvaadvaceti let žil v USA a váhově se nijak nelišil od vrstevníků. Po přesídlení do Mexika ale začal nezadržitelně přibírat, až se dostal do současného stavu.

Jeho obludná nadváha už mu mnoho let nedovoluje, aby opustil dům v San Nicolas de la Garza, nedokáže se sám ani pohybovat. Bez matčiny péče, která se stará o všechny jeho potřeby, se Manuel neobejde ani minutu.

Nepomohla mu ani jediná dieta z řady těch, jež podstoupil, ani prohlídky u nepřeberné řady specialistů nezjistily prapříčinu jeho choroby.

Jak uvádí internetové vydání listu Terra Espaňa, Manuelova televizní prosba byla vyslyšena. Ihned po vysílání se mu ozvali pracovníci zdravotního úřadu mexického státu Nuevo León, kteří mu přislíbili pomoc při léčbě jeho nemoci. Při brzké osobní návštěvě dojedná zástupce této instituce Gilberto Montiel Amoroso s pacientem sérii nutných vyšetření, na jejichž základě vznikne individuální plán účinné léčby.