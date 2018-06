Pulovery rozstříhané na kusy

Pulover ze tří kusů, kalhoty v délce připomínající stoletou vodu či malý šátek, který vypadá jako ze šatníku Aničky z I. A - to není utopie, ale módní doplňky, které pro letošní sezonu připravili pro veletrh IGEDO v Düsseldorfu módní tvůrci.Je to vlastně logické. Již několik let se stírá rozdíl mezi letní a zimní módou. Návrháři proto přicházejí s modely,které tento trend ještě podporují. Patří k nim i trička a pulovery, u nichž jako by zapracoval Střihoruký Edward. Rukávy mají totiž pěkně zvlášť. Oblékají se třeba pod zimní kabátek, aby maminka neměla obavy z nachlazení svého potomka. Na diskotéce - nebo kdekoliv jinde, kde je teplo stačí rukávy sundat a v modelu s pohodlnými americkými průramky protančit bez nepříjemného propocení třeba i několik hodin. (Je tu i další výhoda. Samotné rukávy ukradne někdo jen těžko.) Tričko bez rukávů lze nosit po celý rok. Chytrý nápad s "odkládacími" rukávy však ocení i žena nucená trávit pracovní jednání v přetopené kanceláři v kostým u a vracející se potom domů v chladném, nepříjemném počasí. Další tipy mají také své výhody. Krátké, dole se lehce rozšiřující kalhoty s délkou do půli lýtek vytvářejí podle návrhářů velmi ženskou a štíhlou siluetu, zejména v kombinaci s kabátkem ke kolenům v rovné, polopřiléhavé linii. V létě je lze vzít kdykoliv, v zimě je snadno doplníte o polovysoké holínky. Pokud jde o miniaturní šátky vázané dozadu (inspirace s modely, které nosily bývalé údernice či domovnice je skutečně jen náhodná), ty jsou docela roztomilým doplňkem. Minimální spotřeba materiálu dává možnost využít lecjaký zbytek látky, a navíc nikdo nepozná, kdy jeho majitelka naposledy navštívila kadeřníka. Vždy bude upravená - a to potěší každou ženu bez ohledu na věk a postavení.