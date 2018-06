Půlnoční mše v kostelích ruší výtržnosti

"V Chrastavě je to podobné. Tam mne také zlobí. S výtržníky mi ale začal pomáhat jeden zdejší silák. Takový ostrý chlap to je. Ten se s nimi nepáře. Chytí je za límec, a už jsou venku!"

Žádnou takovou pomoc naopak nepotřebuje hejnický farář Miloš Raban. "Za deset let, co jsem tady, mi nikdo na půlnoční mši ostudu nedělal. Nemohu si stěžovat. V Raspenavě ani v Hejnicích. Maximálně někdo opilý v zadních lavicích spí. To je tak všechno," doplnil. "Někdy stojí u kostela policejní vůz. To je pro výtržníky dostatečná výstraha. Na mši tak raději nejdou," řekl Miloš Raban.

Brněnský děkan Václav Slouk se půlnoční mše tolik neobává, přesto na Štědrý večer v kostele už leccos zažil. "Vím, že před lety měli někteří kněží obavy půlnoční mše pořádat. Báli se výtržností opilců," řekl Slouk. "Vzpomínám si, že ještě když jsem byl dítě, vhodil někdo do kostela dýmovnici," dodal brněnský děkan.