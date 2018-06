Puhajková: vedle Jágra stárne rychle

(Po rozkliknutí získáte větší formát snímku)

Zpěvačka Tereza Černochová sice pěkně sladila účes s pozadím na svém vystoupení (ano, s Romanem Holým také:), ale jinak je její "kostým" docela katastrofa. Někdy má inspirace zkušenějšími zpěvačkami své opodstatnění, Tereze červené lokničky sluší stejně jako Petře Janů, ale "Mamma mia!" se mi dere z krku, když vidím ten zlatý Abba-pásek. A i ve špatně zásobených českých obchodech se určitě dají najít hezčí boty než kozačky z žabí kůže.

Kateřina Sokolová se nám nějak zakuklila a nemyslím jen před zimou. Najednou připomíná spíš zralou dámičku než dráždivou slečnu. A tu my chceme, Kateřino. Vrať nám ji zpátky! Má ale pravdu v tom, že béžový trenčkot nikdy nezestárne, na rozdíl od vyšisované džínoviny. A chodidla vám budou špitat "děkuji", když vyměníte tyhle extra špičaté boty, které se zřejmě nosí už jen na večírcích v Praze, za klasickou obuv podzimu - mokasíny.

Netuším, čím se Inna Puhajková živila, než začala randit s Jaromírem Jágrem. Vezmeme-li v potaz, že jí je dvacet jedna let, dechberoucí kariéru za sebou asi stejně nemá. Inna neprovokuje, nikde se nevyjadřuje, naposledy se sice psalo, že prý chce dítě, ale věřím, že s jedním Jágrovým zamručením si to rychle rozmyslí. Rok narození v občance Inna snižuje výběrem oblečení a to jí příliš nesvědčí. Taková kočka si přece může dovolit víc než černé kalhoty, bílý svetr a usedlý účes. Každopádně její plán vychází, takhle opravdu vypadá na třicet.

