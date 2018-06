Puhajková před odletem do Ameriky ukázala Česku jedinečnou krásu

Modeling je pro Innu Puhajkovou spíše okrajovým koníčkem, kterým se příležitostně živí. Jak říká, od třinácti už prochodila spousty přehlídek a už nemá ambice si na tomto poli cokoliv dokazovat. Priority, které nastolí její odlet do Ameriky, jsou jiné. "Mám v plánu si zdokonalit angličtinu. Nedávno jsem získala mezinárodní certifikát z ruštiny a to samé bych chtěla mít i z angličtiny. Teď mě čekají přípravné kurzy," řekla iDNES.cz modelka ukrajinského původu, jejíž život stále určuje pracovní zázemí Jaromíra Jágra.

Jedinečný půvab Inny Puhajkové

Život po boku slavného hokejisty si ale užívá a nic na tom měnit nechce. Dokonce ani rodinný stav, na který je dotazována všude a od všech. "Na slovo svatba už máme averzi, asi jak se všichni ptají. My na ni ale pomyšlení nemáme. Děje se toho kolem nás tolik, že nás něco takového nenapadne ani plánovat," zdůrazňuje.

To ale poněkud nekoresponduje s pravoslavnou vírou, ke které se oba už svobodně hlásí. Vždyť manželství by mělo být základ. Jedno je ale jisté: nastavení současného soužití oběma vyhovuje, víra je jen jeho součástí. "Jsem také věřící, do kostela chodím občas. Navíc pocházím z Ukrajiny, kde jsou skoro všichni věřící, navíc jsem byla pokřtěna v pravoslavné církvi. V případě Jaromíra jsem ráda, že se může veřejně hlásit k něčemu, za co ho nikdo neodsoudí. Myslím, že je to osvobozující," tvrdí Jágrova přítelkyně.

Ženy regionu pomáhají

Inna Puhajková se na jedné z posledních českých přehlídek objevila v rámci slavnostního vyhlášení ankety Žena regionu 2011. Společně s ní se v kolekci návrhářky Táni Havlíček představily i Bára Vida Kolářová, Lucie Smatanová či Eliška Bučková.

Eliška Bučková Gábina Goldová Miroslav Šimůnek

Večerem provázel Miroslav Šimůnek, na pódiu zpívali Jan Kalousek či Gábina Goldová.

Ženou regionu pro rok 2011 se stala Denisa Billá, profesionální sportovkyně, která se aktivně angažuje v charitativní pomoci vozíčkářům. Ocenění Žena regionu odborné poroty pak získala Petra Bednářová zabývající se pomocí lidem se zdravotním handicapem.

Táňa Havlíček a její modelky na galavečeru Žena regionu

"Cílem soutěže Žena regionu je ocenit ženy, které v regionech celé republiky pracují pro dobro komunit, v nichž žijí. Do letošního ročníku soutěže se zapojilo přes sto výjimečných žen z celé České Republiky. Hlasování probíhalo formou internetového hlasování," objasnil Aleš Janků ze společnosti Provident Financial, která soutěž organizuje.