Puff Daddy rozcupoval oblečení britské královny

Přestože jich ročně spotřebuje pětašedesát a na jejich tvorbě se podílejí tři specializované klouboučnice, v očích proslulého zpěváka nenalezly milost. "Jsou příšerně nudné," prohlásil Puff Daddy. Jeho výtky si vysloužil rovněž královnin účes: "Rozhodně by měla zvolit jiný sestřih a úpravu vlasů!"

Daddy ovšem nezůstal jen u negativního hodnocení, hned přispěchal s podnětnými návrhy: "Líbí se mi, když se ženy strojí a češou jako ve filmu Snídaně u Tiffanyho. To, co praktikují třeba Madonna, Diana Rossová nebo Jennifer Lopezová." Jako zastánce vlastní módní linie, který dává přednost kožešinovým kabátům, tvrdí, že každý potřebuje někoho, kdo by mu otevřeně a bez postranních úmyslů poradil, jak si zlepšit zevnějšek a tím i vlastní image.

Alžbětu II. zatím nechávají jeho podnětné návrhy chladnou. Majestát je přece jenom víc než diktát samozvaného módního guru.