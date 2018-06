Ptali jste se exTrosečníka Reného

RENÉHO JSTE SE PTALI ZDE

V druhém sobotním díle jsme zastihli Trosečníky unavené, vysílené a hladové. Severnímu kmeni Krabů počasí moc nepřálo. Celou noc silně pršelo a déšť je provázel i při ranním vstávání. Zato Ještěrky prožili příjemnou suchou noc a probudili se do sluncem zalitého dne.



Sladká ledová odměna

Souboj o odměnu - banánovník s trsem nezralých plodů, vyhrál kmen červených a to díky Frankovi. Ještěrky ho zvolili do časové soutěže o výdrž s rukou v ledu.Podmínkou bylo, ponořit paži po loket na dno nádoby s ledem a vydržet přesně deset minut.

Výhra však kmenu Červených moc užitku nepřinesla. "Upravili jsme banány na sto způsobů a zjistili jsme, že nejdou jíst ani pečené a ani syrové," postěžovala si dvaatřicetiletá Hedvika, která žije v Pardubicích a je matkou dvou dětí.

Zdálo se, že Marek Vašut by nejraději výhru předal Modrým. "Vy si tý chudoby a hladu snad užíváte," poznamenal směrem ke skupince zoufalých Krabů.



Všichni za jednoho

Druhý den čekal na oba kmeny boj o imunitu. Probudili se sice do bojové nálady, ale ani ta jim nebyla co platná při shánění potravy.



Ještěrky bezúspěšně rybařili s houpací sítí a Krabi se rozhodli políčit na toulavého psa. Na výpravu za kořistí se Otto vydal dokonce s popěvkem: "K obědu je u nás dnes, knedlík, zelí, hnědý pes". Ochránci zvířat si mohou oddychnout, zápas pes versus člověk skončil protentokrát jedna nula.

Vyhládlé Trosečníky ale již čekal druhý boj o imunitu. Prozatím má severní kmen všechny důvody ke spokojenosti, vyhrává a zdá se být silnější. Modří byli přesto odhodlaní svou smůlu zvrátit.

Úkolem bylo táhnout za jeden provaz, spolupracovat a umět se dohodnout. Doslova a do písmene. Nejsilnější z každého kmen se připoutal ke kládě - stěžni a ostatní pak k němu. Krabi si vybrali za svého vůdce dvaadvacetiletého Lukáše a Ještěrky vsadili na Martina, který se v Praze živí jako realitní makléř.

Modří se před soubojem poprvé povzbudili bojovým pokřikem. "Je to tady, je to tady! Ze severu přišli Krabi! Co chtějí, to dokážou, svoji sílu ukážou!"

Jeden musí z kola ven

V zápase, jehož cílem bylo přepravit stěžeň z jednoho voru na druhý pomocí vodícího lana, zvítězil kmen Ještěrek. Porazil tak již počtvrté Modrý kmen, který se podruhé vydal na Kmenovou radu.



Na ní byl za nejslabší článek označen René, jemuž kmen nezapomněl selhání v souboji o imunitu. Třiačtyřicetiletý lékař s trenkami na půl žerdi stále na konci stěžně smutně vrávoral a padal do vody. Pro kmen Modrých byl skutečnou brzdou.

"Potom hektickém dnu, co jsem dnes absolvoval, jsem rád, že jsem ho přežil," uzavřel své fiasko smutný hrdina René.

Ani tentokrát se nepodařilo Severnímu kmeni Krabů prorazit smůlu, která je provází. Otázkou je, zda nejde spíš o neschopnost.