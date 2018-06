V Česku se volila mini Miss, podle psycholožky je to absurdní

V porotě soutěže seděli psychiatr Jan Cimický, politička Jana Bobošíková a herci Miroslav Šimůnek a Zdeněk Podhůrský

"Leckdy byl zřejmý tlak ze strany rodičů, převážně matek. Několikrát mi z toho až zatrnulo," přiznal Miroslav Šimůnek.

"Podpora rodičů je zdravá. Pokud to v dívkách vyvolá zájem o molo i pokud je to odradí, je to správné. Mnohé matky si jistě plní sny, ale myslí to dobře," míní Zdeněk

Podhůrský.

Miroslav Šimůnek Zdeněk Podhůrský Jana Bobošíková

Naopak, podle Jany Bobošíkové nebyl tlak ze strany matek nepřiměřený: "Ne, atmosféru jsem vnímala jako radostnou, rodiče jen podporovali soutěživost dětí."