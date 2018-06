Psycholožka: Ester nezavrhuji

13:32 , aktualizováno 13:32

Ester Ládová v kauze Milionový pár jako jediná vyhrála. Diváci jí porno odpustili, internetoví čtenáři obdivují její fotky, v on-line rozhovoru jí utěšují. Je natolik populární, že práci určitě sežene a vyšlo jí dokonce i to, co od soutěže očekávala - našla si přítele. Co na to psycholožka Jitka Douchová?